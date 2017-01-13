'Evlilik ve Düğün Fuarı' başlıyor
“Wedding Cyprus 2017” “7. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 19 – 12 Ocak 2017 tarihlerinde Lefkoşa Fuar Alanında alanında kapılarını açacak.
“Wedding Cyprus 2017” “7. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 19 – 12 Ocak 2017 tarihlerinde Lefkoşa Fuar Alanında alanında kapılarını açacak.
Kuzey Kıbrıs'ın en büyük fuarlarından biri olan “Wedding Cyprus 2017”, 7. kez yerli ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.
Bu güne kadar birçok çifte evlilik sürecinde rehberlik eden “Wedding Cyprus 2017”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar A’dan Z’ye farklı iş kollarından 80 firmayı bir araya getirerek. Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar, 2017 yılında da zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle evlenecek çiftlerin hizmetinde olacak.
80 Katılımcı firma ile alternatif arayanlara seçenekler sunan Wedding Cyprus 2017, yeni trendler, yepyeni fikirler, etkinlikler, kampanyalar ve sürprizlerle ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Fuar Etkinlik Listesi:
19 Ocak Perşembe
- Saat 18:00 Açılış Konuşmaları ve Fuarın Açılması
- Havai Fişek Gösterisi
- Fuar Standlarının Ziyareti
- Karasu Kuyumculuk Takı Defilesi (Salon 3)
- Dans Show (Salon 3)
20 Ocak Cuma
- Saat 18:00 Fuarın Açılışı
- Gelinlik Defilesi
- Dans Show
21 Ocak Cumartesi
- Saat 16:00 Fuar Açılışı
- Saat 16:30 International Nails Champions “Vip Nail Master Of Cyprus” 2017 tırnak yarışması
- Katılımcı 9 Firmanın Karma Gelinlik Defilesi
- Takı Defilesi
- Dans Show
22 Ocak Pazar
- Saat 16:00 Fuar Açılışı
- Dans Show
- Ünlü Pastacılarda Pasta Show
- Dans Show
HABERE YORUM KAT