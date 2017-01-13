“Wedding Cyprus 2017” “7. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 19 – 12 Ocak 2017 tarihlerinde Lefkoşa Fuar Alanında alanında kapılarını açacak.

Kuzey Kıbrıs'ın en büyük fuarlarından biri olan “Wedding Cyprus 2017”, 7. kez yerli ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Bu güne kadar birçok çifte evlilik sürecinde rehberlik eden “Wedding Cyprus 2017”, gelinlikten davetiyeye, ayakkabıdan pastaya, düğün mekânından organizasyona kadar A’dan Z’ye farklı iş kollarından 80 firmayı bir araya getirerek. Sadece düğün gününe yönelik firmaları değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmaları da ziyaretçiyle buluşturan fuar, 2017 yılında da zengin ürün ve hizmet yelpazesiyle evlenecek çiftlerin hizmetinde olacak.



80 Katılımcı firma ile alternatif arayanlara seçenekler sunan Wedding Cyprus 2017, yeni trendler, yepyeni fikirler, etkinlikler, kampanyalar ve sürprizlerle ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Fuar Etkinlik Listesi:

19 Ocak Perşembe

Saat 18:00 Açılış Konuşmaları ve Fuarın Açılması

Havai Fişek Gösterisi

Fuar Standlarının Ziyareti

Karasu Kuyumculuk Takı Defilesi (Salon 3)

Dans Show (Salon 3)

20 Ocak Cuma

Saat 18:00 Fuarın Açılışı

Gelinlik Defilesi

Dans Show

21 Ocak Cumartesi

Saat 16:00 Fuar Açılışı

Saat 16:30 International Nails Champions “Vip Nail Master Of Cyprus” 2017 tırnak yarışması

Katılımcı 9 Firmanın Karma Gelinlik Defilesi

Takı Defilesi

Dans Show

22 Ocak Pazar