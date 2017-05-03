Eski bakanın aracına kamyon çarptı
Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon salon araca çarptı.
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Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında kamyon salon araca çarptı.
Çarpma sonucu eski milletvekili ve bakan olan Ertuğrul Hasipoğlu'nun kullandığı LJ 111 plakalı araç orta refüj üzerine çıkarak durdu.
Kazadan dolayı trafikte aksamalar yaşandı.
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Etiketler : trafik kaza, kaza, ertuğrul hasipoğlu
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