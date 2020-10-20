Eşinin parmağını kırdı

Lefkoşa’da N.C.(E-57), bir iş yerinde aralarında çıkan tartışma sonrası şiddet uyguladığı eşi F.C.’nin (K-46) parmağının kırılmasına sebep oldu

Polis Basın Bülteni’ne göre, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri içerisinde meydana gelen olayda, N.C. eşi F.C.’nin boğazını sıkıp, ciddi şekilde darp edip sol el serçe parmağının kırılmasına sebep oldu. N.C. tutuklandı.

UYUŞTURUCU TASARURFU

Gazimağusa’da dün akşam otobüs terminali bölgesinde A.Ş.’ye (E-21) ait park halinde bulunan araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan B.A. (E-20) tutuklandı



YANGIN



Türkmenköy’de dün öğle saatlerinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu, 5 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, 15 adet sulama hortumu, 20 adet kelepçeli hortum, 20 adet vana ve 100 metre sulama hortumu yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma sürüyor.