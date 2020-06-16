“Eşime test yapılmasını talep ediyoruz”

Pembe Yılmaz, 10 gündür karantinada olan eşi Erden Yılmaz’a Covid-19 testi yapılarak erken çıkmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı’na günlerdir ulaşmaya çalıştığını ifade eden Yılmaz, sosyal medyada bir paylaşım yaparak, iki kardeşinin vefatı nedeniyle eşinin psikolojik durumunun çok kötü olduğunu, hastalık atlatmasının yanı sıra, salgından vefat eden kardeşlerinin cenazesine bile katılamadığını anlattı.

Yaşadıkları manevi zorluktan dolayı yalnız başına 10 gündür karantinada olan işinin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’ndan test talep etti.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uzman ve Eğitmeni Pembe Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’na ulaştırmak istediği yazıyı sosyal medyada paylaştı.

Yılmaz, eşi Erden Yılmaz’ın Covid-19 sürecinde iş için Londra’da olduğunu, kardeşleri ile birlikte kaldığını anlatarak, kardeşlerinin hastalık belirtilerini gösterdiğini, evde tedavi görerek, aynı evde kaldıklarını söyledi.

Kardeşlerinin durumunun kritikleşmesiyle hastaneye kaldıklarını, eşinin de semptomları gösterip kısa sürede iyileştiğini ifade eden Yılmaz, eşine test yapılmadan 14 gün evde kalmasının talep edildiğini de aktardı. 14 günlük karantina sürecinde, eşinin kardeşlerinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Yılmaz, eşinin karantinada olduğu için cenazeye bile katılamadığını ve bunun psikolojik soruna neden olduğunu kaydetti.

Eşinin şu anda karantina sürecinin 10. gününde olduğunu belirten Pembe Yılmaz, yaşadıkları manevi zorluklardan dolayı test yaptırılarak evine dönebilmesini talep etti.

Tam yazı şu şekilde:

“Sayın, Sağlık Bakanım Ali PİLLİ, içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte, gösterdiğiniz çabaları yakınen takip ve takdir eden biri olarak; bu sürecin beni ve eşimi de psikolojik olarak derinden etkilediğini ve bu tarz acıların bir daha yaşanmaması temennisi ile halen geçirdiğimiz süreci aşağıda belirtmek isterim.

Eşim Erden Yılmaz (Kemal), covid-19 salgının başladığı süreçte iş için gittiği Londra’ da kardeşleri Erdal Yılmaz(Kemal) ve Erbay Yılmaz(Kemal) ile birlikte kalmakta idi. 21 mart 2020 tarihinden itibaren eşimin kardeşleri Erdal Yılmaz(Kemal) ve Erbay Yılmaz(Kemal) covid-19 belirtileri göstermeye başladı ve durumları giderek ağırlaştı. Bildiğiniz üzere İngiltere sağlık sistemi bu süreci yönetemediği için evlerinde tedavi olmaları yönünde karar üretti. Eşim Erden Yılmaz 2 kardeşine ikamet ettikleri evde refakat etti. Fakat, Erdal Yılmaz ve Erbay Yılmaz’ın durumları giderek kötüleşti. Bu durum üzerine Erdal yılmaz ve Erbay Yılmaz sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Eşim Erden Yılmaz‘ın kardeşlerine refakat sırasında covid-19 semptomları göstermiş olduğunu ve 3 günlük bir süre içinde (çok şükür) iyileştiğini sağlık ekiplerine anlatması üzerine; sağlık ekipleri test yapmadan 14 gün evde karantinada kalmasını söylediler.

Eşim 14 gün karantina süresini yalnız bir şekilde gecirirken, 6 nisanda Erdal Yılmaz (Kemal) ‘ın vefat haberini ve arkasından 12 nisanda Erbay Yılmaz(Kemal)’ın vefat haberini alarak nasıl acı bir durum yaşadığını takdir edersiniz.

Eşim, Erden Yılmaz(Kemal), vefatların ardından kardeşlerinin vasiyeti olarak KKTC’de defnedilmeyi istemeleri üzerine Londra’da yaklaşık 2 ay işlemleri takip etti ve cenazeler bir camide bekletildi. Ve 05 haziran tarihinde cenazelerle birlikte KKTC’ye geldi. 06 haziranda sizden onay almamıza rağmen Malpas otelde karantinadan söz verilen araç gönderilmemiş ve aranıp cenazeye uzaktan bile katılamamış ve kardeşlerinin toprağa verilmesini görememiştir ve şu anda yaşadığı bu acı olaylar sebebiyle psikolojik durumu hiç iyi değildir.

Sayın Bakanım sizden ricam ; eşim Erden YILMAZ(Kemal) ‘ın bu acı olayların ardından ruhsal durumu ve covid-19’u 2 ay önce İngiltere’de geçirdiği göz önüne alınarak, psikolojisi çok kötü bir durumda olmasına rağmen karantinada 10. gününü tamamlayan eşime acilen Eliza testi(Antikor) yapılarak karantina sürecinin sonlandırılmasını , en azından tek başına yaşadığı bu acıları benimde eşimle paylaşarak bir nebze olsun hafifletmenizi sizden saygılarımla rica ediyorum…”