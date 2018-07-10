Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ı çekim merkezi haline getireceğiz"

21:30

Akıncı’nın konuşmasından satır başları:

“Türkiye’ye yeni dönem hayırlı olsun”

“Tekirdağ’daki elim tren kazasından çok üzgünüz”

“Ülkelerimiz arasındaki iş birliği büyük öneme sahiptir”

“Enerji konusundaki projeler önemli”

“Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir”

“Türk tarafı sonu gelmez bir müzakere sürecinin parçası olmayacaktır” YD

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

“Önümüzdeki dönemde KKTC’yi çekim merkezi haline getireceğiz”

“Kıbrıs milli davamızdır. Adil ve kalıcı çözüm gayemizdir”

“Kıbrıs Rum tarafı kendisini adanın tek sahibi olarak gördü”

“Türkiye Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğüm mağduru olmasına izin vermeyeceğiz”

“Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Kıbrıs Türkünün yanında olacağız”

20:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’na geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı’nda resmi tören ve 21 pare top atışıyla karşılandı.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte tören birliklerini selamladı.

Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit karşıladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Recep Tayyip Erdoğan daha sonra baş başa görüşme ve çalışma yemeğine geçti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs’a geldi.

Bakü’deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs’a gelen Erdoğan ve heyetini taşıyan özel uçak TUR, saat 19.03’te Ercan Havalimanı’na indi.

Erdoğan Türkiye’de göreve gelen devlet adamlarının ilk ziyareti kapsamında bugün Azerbaycan’a ardından Kuzey Kıbrıs ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ı Ercan'da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, GKK Komutanı Tuğgenaral Tevfik Algan, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinden, kurum ve kuruluşlardan temsilciler karşıladı.

Erdoğan, uçaktan inişinin ardından kendisini karşılayanlarla tek tek el sıkıştı ve sohbet etti.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK… YAKLAŞIK BİN KİŞİ KARŞILADI

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı Ercan'da üst düzey yetkililerin yanı sıra Erdoğan'ı karşılamaya yaklaşık bin kişi geldi. Erdoğan'ı karşılamak için gelenlere havaalanının park yerinde özel bir bölge ayrıldı. TC, KKTC, Pakistan, AK Parti bayrakları taşıyan kalabalık, buraya polis kontrolünden geçirilerek alındı.

ARACINDAN İNEREK HALKI SELAMLADI

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Uluçay Ercan VIP salonu önünden Lefkoşa’ya gelmek üzere aynı protokol aracına bindi ancak Ercan Havalimanı otoparkı ve çıkış kapısı civarında toplanan kalabalıkla karşılaştı. Erdoğan araçtan inerek halkı selamladı.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün yemin ederek göreve başlamıştı. Yemin törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katılmıştı.

Erdoğan’ın Lefkoşa’daki ilk durağı Atatürk Anıtı olacak. Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı’nda resmi karşılama töreni de düzenlenecek. Akıncı ile Eroğan baş başa bir görüşme gerçekleştirecek.

Çalışma yemeğinin ardından Mustafa Akıncı ile Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam adadan ayrılması bekleniyor.

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