Erdoğan: “Afrin'e doğru hareketlenen rejim güçleri, top atışlarıyla geri çekildi”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejimine bağlı milis grupların Afrin'e girdiği iddiaları ile ilgili "Afrin'e doğru pikaplarla hareket ettiler. Top atışları sonucu geri dönmek zorunda kaldılar. Bu dosya da şimdilik burada kapanmış oldu" açıklamasında bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Makedonya'daki yatırımlarınızı artırma çalışmasındayız. Makedonya terörle mücadele konusunda da işbirliğimizi artırma konusunda karar lı olduğumuzu satın başbakanımızla görüşmesinde ortaya koymuştur.

Makedonya'nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları gerçekten görmek istiyoruz. Makedonya'da huzur ve barışın korunması önem teşkil ediyor. Türkiye Makedonya'ya geleneksel desteğini de sürdürmektedir.

Reuters Haber Ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçlerin YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolünde bulunan Afrin'e girdiği iddiasını aboneleri ile paylaştı. Reuters'in Suriye yönetiminin müttefiki olan Hizbullah’ın askeri medya birimine dayandırdığı habere göre, rejime bağlı güçler, Nubul’un kuzeyindeki el Ziyara geçiş noktası üzerinden Afrin’e giriyor.

Suriye rejimine bağlı güçlerin Afirn'e gireceği iddiası dünden beri iddia olarak medyaya yansıyor. İlk olarak Reuters haber ajansı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın YPG ile Afrin'de Türkiye'ye karşı güçlerini birleştirme noktasında anlaşma sağladığını iddia etti.Ancak YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye ordusunun Afrin'e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu konuda bir gelişmenin olması durumunda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Ardından Suriye devlet televizyonu El İhbariye, pazartesi günü Suriye ordusunun kısa süre içerisinde Afrin'e gireceğini açıkladı, Suriye Devlet Ajansı SANA da söz konusu iddiayı doğrulayan bir haber geçti.

PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Nuri Mahmud, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Anlaşma yok. Sadece Suriye ordusuna gelip sınırlarını koruması için bizim tarafımızdan yapılan bir çağrı var" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer rejim YPG'yi temizlemek için girerse problem yok; YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz'' açıklamasında bulundu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise "Suriye Resmi Haber Ajansı SANA Suriye rejimine dair bazı güçlerin Afrin'e gireceğine dair haber geçtiyse de bu resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamıştır. Suriye rejim güçlerinin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışıdır. Böyle bir adımın Türkiye, Suriye ve bölge için önemli sonuçları olacaktır. Suriye rejiminin YPG'yi korumak için Afrin'e girmesi felakete yol açar" değerlendirmesinde bulundu.

Gece saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Putin'e "Suriye hükümet güçleri bu yola girerse sonuçları olur" mesajı verdiği bildirildi. Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada ise önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılmaya başlatılacağını bildirdi.

Tartışmalar sürerken Rusya'dan da arabuluculuk çağrısı geldi. İlk olarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanovtarafından dile getirilen öneri Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov' tarafından da diyalog çağrısı şeklinde yinelendi.

Lavrov da en son olarak ülke ismi vermeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye ordusunun İdlib'deki harekatını durdurmaya çalışan ülkelerin asıl amacının Nusra Cephesi'ni desteklemek olduğunu söylemişti.