"Erdoğan 13 Kasım'da konuğum olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini ve konuğu olacağını açıkladı.

Attığı tweet'lerde Erdoğan'ın adını yazmayan Trump, önce Türkiye ile ticari ilişkilerin önemine değindi.

Trump daha sonra da "Türklerin", Suriye'nin İdlib vilayetinde kişinin birçok hayatının kurtulması ve Amerikalı pastör Andrew Brunson'ın ülkesine geri dönüşü için "kendisine yardım ettiklerini" belirterek, Erdoğan ile bir araya gelecekleri tarihi kamuoyuna duyurdu:

"Birçok kişi Türkiye'nin ABD için büyük bir ticaret ortağı olduğunu kolaylıkla unutuyor. Aslında F-35 savaş uçaklarımızın gövdesini onlar üretiyor. Ayrıca Türkiye birlikte iş yapmak için iyi bir muhatap, İdlib'te birçok kişinin hayatını kurtarmama ve benim ricam üzerine, daha uzun yıllar cezası olan Papaz Brunson'ı sağlıklı bir şekilde geri döndürmeme yardımcı oldular. Ayrıca şunu da hatırlayın; Türkiye NATO'nun iyi konumdaki önemli üyelerinden biri. 13 Kasım'da benim davetlim olarak ABD'ye geliyor."

Trump, Suriye'den ayrılma sürecinde olabileceklerini ancak hiçbir şekilde Kürtleri terk etmediklerini söyledi. Trump, Kürtler için, "Özel bir halk, müthiş savaşçılar" dedi.

"Aynı şekilde NATO ve ticaret ortağı Türkiye ile ilişkimiz çok iyi" diyen Trump, ayrıca şu ifadeleri kullandı

"Türkiye'de büyük bir Kürt nüfus var. Türkiye, Suriye'nin bu bölgesinde sadece 50 askerimiz varken ve onlar da çekilirken, başlatacağı herhangi bir gönüllü ya da gereksiz savaşın ekonomisini ve çok kırılgan para birimi Türk Lirası'nı perişan edeceğinin farkında. Kürtlere maddi destek veriyor ve silah yardımı yapıyoruz!

'Türkiye büyük bir baskı altında ve yıllardır PKK'yla savaşıyor'

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi akşamı bir gazetecinin "Neden Kürt müttefikleriniz yerine otoriter bir liderin tarafını tutuyorsunuz?" sorusuna "Kimsenin tarafını tutmuyorum" yanıtını verdi.

Trump, Suriye'de ABD askerinin çekildiği bölgenin "çok küçük bir bölge" olduğunu ve sadece 50 askerin çekileceğini açıkladı:

"O bölgede sadece 50 elemanımız var, küçük bir birim. Bu 50 kişinin zarar görmesini, ölmesini, insanlarımıza kötü bir şey olmasını istemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizim insanlarımıza zarar vermemesini söyledim. Eğer bizim halkımızdan birine zarar gelirse, başı büyük derde girer."

"Türkiye'nin büyük bir baskı altında olduğunu ve yıllardır PKK ile savaştığını" söyleyen Trump, "Türkiye'ye, bizim insani olarak değerlendirdiğimiz şeylerin dışına çıkarlarsa fazlasıyla zarar görmüş bir ekonominin gazabına uğrayacaklarını söyledim. Bunu bir kere Pastör Brunson'da yaptım. Brunson'ı vermiyorlardı, sonra hızla verdiler. Türk Lirası rekor derecede değer kaybetti" dedi.

Trump açıklamasında ayrıca şunları söyledi:

"IŞİD'in yüzde 97'sinin yenildiğini öğrendiğimde, 'Bırakalım kalanıyla diğer ülkeler mücadele etsin' dedim ama ülkemizdeki birçok kişinin öfkesiyle karşılaştım. Generallerimizle buluştuk, bunun hemen yapılabileceğini söylediler ve hızla yaptılar. Avrupa ülkelerine IŞİD'lileri almalarını söyledim. Aileleri, eşleri de dahil olmak üzere 60 bin hatta belki 70 bin IŞİD'li var. Bu 60 - 70 bin kişiyle ne yapacağız? diye sordum. Bunları serbest bırakamayız, geldikleri ülkelere, Almanya'ya, Fransa'ya geri gönderelim dedim ama istemediler. ABD'nin aptal olmasına alışmışlar. Burada milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Onlara 30 gün daha verdim geri almaları için ama 'Hayır' demeye devam ettiler.

"Erdoğan'a, bu senin sorumluluğun olacak dedim. Kim sorumlu olacak? Rusya, Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir de o bölgedeki ülkelerin sorumluluğu. IŞİD bu ülkelerin tümünün düşmanı. Bu ülkeler zengin, güçlü, orduları var, bunu yapabilirler. Ama biz 50, 60, 70 bin hatta 10 bin insanı bile Küba'daki Guantanamo Körfezi'ne almayacağız. Onlar için önümüzdeki 50 sene boyunca para ödemeye devam etmeyeceğiz. Dünyaya harika bir hizmet sunduk, savaşçıların bir kısmının geldiği Avrupa'ya da harika bir hizmet sunduk. Ama NATO gibi bundan faydalandılar.

"Türkiye yapması gerekenin dışında bir şey yaparsa onları ekonomik olarak fena halde vururuz. Askerlere gelirsek, bu çok küçük bir alan. Orada sadece 50 askerimiz var. Kötü bir pozisyonda kalmalarını istemiyorum.

"Ama bu saydığım ülkeler orada, hemen yanındalar. Bırakın onlar icabına baksın. Biz askerlerimizi eve geri döndürmek istiyoruz. Ben bu kampanyayla seçildim. Orada savaşmıyoruz, polis gücü gibiyiz. Biz polis değiliz, çok güçlü bir orduyuz. Orada daha uzun süre kalmayacağız. Türkiye'yi ve AB dahil diğer ülkeleri oraya girerken ve IŞİD'lilere ve ailelerine ne yapılması gerekiyorsa yapmalarını izleyeceğiz."

'Bazı Kürtler, Türklerin doğal düşmanı'

"Bazı Kürtlerin Türkiye'nin doğal düşmanı olduğunu" söyleyen Trump, "bugün biri, bir tarihçi yüzlerce yıldır savaştıklarını söyledi" dedi.

Trump'ın bu kararı alırken kimseye danışıp danışmadığı sorusuna yanıtı ise "Herkese danıştım. Ben herkese danışıyorum" oldu:

"Hatırlarsınız 8 ay önce de benzer bir karar açıklamıştım ve 2 bin askerimizi orada tutup yavaş yavaş çıkardık. Ama IŞİD'in tamamen yenildiğini gördüğümde daha fazla kalmak istemiyorum. IŞİD'i tamamen bitirdik, yapmamız gerekeni yaptık. Konuştuğunuz bölgede 50 askerimiz var. Askerlerimizi eve döndürmek istiyorum demiştim, uzun zaman oldu. Orada kısa bir süre, 30-90 gün arasında bir süreyle kalmalıydık. Bu yıllar önceydi, artık dönmeliyiz."

YPG'nin IŞİD'le mücadele ederken çok fazla savaşçısın kaybettiği hatırlatıldığında ise Trump, "Bu doğru ama biz de çok sayıda askerimizi kaybettik" yanıtını verdi.