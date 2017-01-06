Larnaka'da 1 Ocak'ta feci bir trafik kazası geçiren İnşaat Mühendisi, Emekli Bürokrat Engin Ömer Kunt'un tedavisi sürüyor.

Larnaka Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan Engin Ömer Kunt'un son sağlık durumu hakkında şu bilgiler verildi:

Genel durumu, kritik süreç devam ediyor; tedavisi olumlu gelişiyor.

Kalça için planlanan ameliyat ertelendi, yoğun bakımda müşahede süreci devam ediyor.

Uyandırma denemesi yapıldı, tepki verdi. Daha sonra yeniden uyutuldu.

Akciğerde gelişen enfeksiyon için antibiyotik tedavisi başlandı.

Hafta sonu uyandırılması bekleniyor.

Trafik ışıklarında aracı ile dururken bir başka aracın çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında Kunt, ağır yaralananarak, Larnaka Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kunt, gelişen iç kanama nedeniyle Lefkoşa Genel Hastanesi'nde bir operasyon geçirmiş, daha sonra yeniden Larnaka Hastanesi Yoğun Bakın Servisi'ne aktarılmıştı.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan Kunt’un eşi Ferdiye Kunt’un sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.