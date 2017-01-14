Engelli tuvaletine ‘kilit engeli’!

Onkoloji Hastanesi’nde hasta tuvaletlerindeki engelliler için yapılan tuvaletler kilitli tutuluyor. Onkoloji hastası engelli yurttaşlara göre yapılan tuvaletler, hastane personeli tarafından kullanılıyor. Zemin kattaki tuvaletlerde engelli tuvaletlerinin kapısını kilitli tutan hastane personeli, sadece kendileri için kullanıyor. YENİDÜZEN’e ulaşan bir onkoloji hastası kadın ve erkek tuvaletlerindeki engelliler için yapılan tuvaletlerin kilitli tutulduğunu aktardı. Personelin kendi kullanımı için kapıların kilitlendiği aktarıldı.

Onkoloji Hastanesi’ne cihaz bağışı yapıldı

Öte yandan Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Mağusa bölgesi ile Gazimağusa Kale Lions Kulübü (GKLK), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne infizyon cihazı bağışladı.

KHYD’den yapılan açıklamaya göre, her iki sivil toplum örgütünün işbirliğinde alınan cihaz, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- Onkoloji Servisi’nde düzenlenen törenle Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve Dr. Özlem Gürkut’a teslim edildi.

Bağışın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi- Onkoloji Servisi’nde kanser hastaları tarafından kullanılan infizyon cihazının yetersiz kalması üzerine GKLK Başkanı Suna Hasipoğlu ve KHYD Mağusa Bölge Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu ile üyelerin aldığı ortak karar sonucu gerçekleştiği belirtildi.

(TAK)