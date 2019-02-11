Enbe Orkestrası ve Beyazıt Öztürk Kıbrıs’ta aynı sahnede buluşacak

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası ve ünlü komedyen Beyazıt Öztürk 16 Şubat Cumartesi akşamı saat 22:00’da Les Ambassadeurs Hotel’de sevgililer günü konseri için aynı sahnede bir araya gelecek. Geniş repertuarıyla dinleyicilere benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkartmaya hazırlanan Enbe Orkestrası’nın büyüleyici performansı, Beyazıt Öztürk’ün de şarkılarla eşlik edeceği gecede misafirler unutulmaz anlar yaşayacak. Les Ambassadeurs Hotel misafirlerini adeta büyüleyecek.