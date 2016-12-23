Ülkeyi etkisi altına alan yağmurlu havada en çok yağış Zaferburnu’na düştü.



Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 22 Aralık 08:00 ile 23 Aralık 08:00 arasında, metrekareye Zafer Burnu’nda 77, Mağusa’da 33, Gönendere’de 24, Yenierenköy’de 18, Çayırova’da 17, Mehmetçik’te 16, Esentepe’de 14, Boğaz ve Kırıkkale’de 13, Akdoğan, Beyarmudu, Değirmenlik ve Ercan’da 12, Girne, Salamis ve Alevkaya’da 11 kilogram yağış düştü.



