En çok yağış Yeşilırmak’a

Meteoroloji Dairesi dün sabah ile bu sabah 08.00 arasındaki 24 saatlik sürede en çok yağışın metrekareye 27 kilogramla Yeşilırmak’ta kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre Yeşilırmak’ı metrekareye 23 kilogramla Bostancı ve Güzelyurt, 19 kilogramla da Koruçam ve Zümrütköy takip etti.

Yağmur yağan diğer yerlerde ise metrekareye 18 kilogramın yağış düştü.