Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) , TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son Kıbrıs ziyaretinde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan canlı yayına tepki gösterdi. Yazılı açıklamada KTGB, “Türkiye’deki ‘tek sesli’ yayıncılık anlayışı ülkemize de getirilmek isteniyor” dedi ve şu hatırlatmayı yaptı, ‘Emir eri değil, gazeteciyiz!’

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

“Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun katıldığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nden yapılan canlı yayınla ilgili gelişmeler, genelde Kıbrıs Türk demokratik yaşamı, özelde ise basın özgürlüğü bakımından kaygı vericidir.

Kamu yayıncısı BRTK’nın ve bağlı bulunduğu kurumların, tamamıyla Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından kurgulanan ve sahnelenen bu yayın karşısındaki naif tutumu oldukça düşündürücüdür ve kabul edilmezdir.

Biri hariç bütün özel televizyon kanallarının, kendilerine herhangi bir söz hakkı ve katılım imkanı verilmemesine rağmen, Sayın Çavuşoğlu’nun ve yine tamamıyla TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından belirlenmiş isimlerin hazır bulunduğu programı aynı anda yayınlaması, Türkiye’deki ‘tek sesli’ yayıncılık anlayışının ülkemize de getirilmek istendiğinin işaretidir.

180 ülkenin yer aldığı Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde 157’nci sıraya gerileyen Türkiye’yi yönetenler, aynı endeksin 77’nci sırasında, yani çok daha üst sıralarda yer alan Kıbrıs Türk medyasına ayar vermek, herkesi aynı hizaya getirmeye çalışmak yerine, kendi ülkelerindeki bu karanlık tabloyu düzeltmeye çalışmalıdırlar.

‘Elçilik eliyle tek sesli canlı yayın’ türü organize işler, basın özgürlüğüne bir kara gölge daha düşürmekten başka işe yaramayacağı gibi, Kıbrıs Türk basınının ve toplumumun kabul edebileceği bir durum olamaz.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB), geçmişte askeri makamların basın kuruluşları ve gazeteciler arasında ayırım yaptığı ‘andıç’ olayında olduğu gibi basın kuruluşlarını, yöneticilerini ve gazetecileri yok sayan, tek sesliliği hakim kılmaya dönük bu tür organize işlere karşı duruşu nettir.

Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz:

‘Emir eri değil, gazeteciyiz!’

Gazetecileri ve yayın kuruluşlarını ‘emre amade’ görenlere ve bu tablonun oluşmasına sessiz kalanlara önemle duyurulur.

KTGB Yönetim Kurulu”