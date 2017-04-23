‘Emek’lerin karşılığı: 1-3
İskele deplasmanda GAÜ Çetinkaya’yı rahat geçti
STAT: Atatürk Stadı
HAKEMLER: Kerem Eran, Enver Kalkın, Sertan Alkın
GAÜ ÇETİNKAYA:Ufuk Şimşek**, Hasip Uluhan*, Mustafa Baran*, Zihni Temelci*, Armond Ahmet*(Dk.46 Faye Baptiste*), Ludgero Cachıcote*, Emre Özsin*(Dk.69 Erhan Kendirci), Mustafa Yaşınses*(Dk.86 Samet Akrep), Ahmet Can Tokmak**, Kağan Görneçli**, Sercan Demirman**
GENÇLER BİRLİĞİ: Raif Pehlivan**, Mehmet Aylanç*(Dk.65 Barış Dağ), Mehmet Erol**, Yusuf Beyazi**, Emir Dolu**, Yakubu Malik**, Arif Uysal**, Halil Türen**(Dk.78 Abdullah Kaya), Şenol Şöför**, İbrahim Köse*(Dk.46 Sertan Kurukafa*), Nmemeka Uzor**
GOLLER: Dk.89 Ahmet Can Tokmak(Çetinkaya),Dk.17 ve 90 Emeka,Dk.64 Şenol Şöför(Gençler Birliği)
SARI KARTLAR:Dk.35 İbrahim Köse(Gençler Birliği)
KIRMIZI KART:Dk.33 Mustafa Baran(Çetinkaya)
Halit Dağ
K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftasında Gençler Birliği GAÜ Çetinkaya deplasmanından 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.Ev sahibi GAÜ Çetinkaya’nın tek golü 89’uncu dakikada Ahmet Can’dan gelirken,Gençler Birliği’nin golleri Emeka ve Şenol Şöför’den geldi. Karşılaşmanın ardından Gençler Birliği 50 puana yükselirken, GAÜ Çetinkaya ise 40 puanda kaldı.
Önemli Anlar
Dk.17:Gençler Birliğinde Emir’in Çetinkaya savunmasının arkasına gönderdiği topla sağ kanatta buluşan Arif’in ceza alanına yerden sert ortasında topla buluşan Emeka topu ağlara gönderdi.(0-1)
Dk.32:Gelişen Gençler Birliği atağında Emeka’nın Çetinkaya savunmasının arasına gönderdiği topta bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Şenol’un vuruşunu kaleci Ufuk çeldi.
Dk.43:Çetinkaya atağında sağdan Kağan’ın ortasına bekletmeden vuran Emre’nin vuruşunu kaleci Raif güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk devresi konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
Dk.46:Çetinkaya atağında Sercan’ın pasında ceza alanı içerisnde topla buluşan Faye’nin vuruşunda top yan kale direğinden döndü.Dönen topu önünde bulan Emre’nin vuruşunu Gençler Birliği savunması çizgiden kornere çeldi.
Dk.51:Gençler Birliği atağında Emeka’nın yaklaşık 30 metreden mükemmel şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.
Dk.64:Gençler Biriği’nde kazanılan korner atışını kullanan Arif’in ortasına iyi yükselen Şenol güzel bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.(0-2)
Dk.87:Gençler Birliği atağında Yakubu Malik’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Emeka topu yandan auta gönderdi.
Dk.89:Çetinkaya’da ceza yayı üzerinde kazanılan serbest atışı Ahmet Can kullandı. Ahmet Can’ın güzel vuruşunda top ağlara gitti.(1-2)
Dk.90:Gençler Birliği atağında sağdan Abdullah’ın ortasına iyi yükselen Emeka topu ağlara gönderdi.(1-3)
Karşılaşma Gençler Birliği’nin üstünlüğü ile sona erdi.
Fotoğraflar: Kanı ALDAĞ