“EL-SEN, halkın yaşamını etkileyecek eylemlerden kaçınmalıdır”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) dün yürürlüğe koyduğu ve akşamüzeri Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün boyunca yasaklanan grev hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, yapılan grevin halkı olumsuz yönde etkilendiği ve EL-SEN’in halkın yaşamını etkileyecek eylemlerden kaçınması gerektiği ifade edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde;

“EL-SEN’in hükümetin 4 adet jeneratör alımı için ihaleye çıkmamasını gerekçe göstererek dün yürürlüğe koyduğu ve Bakanlar Kurulu’nun 60 gün süreyle yasakladığı grev, ülkede mal ve hizmet üretiminde ve tedariğinde önemli mağduriyetlere neden olmuş, ülkedeki ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirmiştir. Her ülke için olduğu gibi ülkemiz için de hayati olan enerjideki arz güvenliğinin bu şekilde kesintiye uğratılması kabul edilebilir değildir.

Halkın elektrik ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin tartışma yıllardan beri devam etmekte ve bir türlü sonuca bağlanmamaktadır. Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, KKTC’ye LNG ile çalışan yeni santraller kurulması ve mevcut akaryakıtlı jeneratörlere yeni takviyeler yapılması şeklinde sunulan seçeneklerden hangisinin daha uygun olduğuna karar verilememesi günlük hayatımızı ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir.

Bu kararın bir türlü verilememesinin nedenlerinden birinin de KIB-TEK çalışanlarının kendi konumlarını güçlendirecek şekilde dört adet jeneratör alınmasını talep etmeleri olduğu anlaşılmaktadır. KIB-TEK Yönetim Kurulu ile hükümetin teknik olarak daha doğru olduğunu düşündükleri seçeneği uygulamada yetersizlik göstermeleri, sorunun uzayıp gitmesine ve sonuçta olumsuz etkileri olan grev ve tartışmalara neden olmaktadır. Siyasi makamların çekincelerinden yararlanan ve kendi istedikleri seçeneği dayatmak için elektriklerin kesilmesine neden olacak şekilde grev yapan, esnafın, iş insanlarının ve hane halkının elektrik kesintisinden kaynaklanan sorunlarına aldırmayan EL-SEN yöneticileri, grev hakkının kötü şekilde kullanılmasının etkili bir örneğini vermektedirler.

EL-SEN, halkın yaşamını etkileyecek eylemelerden kaçınmalıdır. Kendilerine ait olmayan bir görevin nasıl yerine getirilmesi gerektiği konusundaki dayatmacı tutumlarının sakıncaları dün yaşanan olaylarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. EL-SEN dayatmacı sendikacılık anlayışını terk ederek KIB-TEK yönetiminin en doğru kararı vermesi için gereken ortamı sağlamaya katkı koymalıdır.”