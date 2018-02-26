Ekonomi Bakanlığı’na atama
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yeni üst kademe yöneticileri 23 Şubat Cuma tarihi itibarıyla görevlerine atandı.
A+A-
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yeni üst kademe yöneticileri 23 Şubat Cuma tarihi itibarıyla görevlerine atandı.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yeni müsteşarı Erkan Okandan olurken, Bakanlık Müdürlüğü görevine ise Emete Baylan getirildi.
Bakanlık Müsteşarlığı’na atanan Erkan Okandan görevini Emin Bilgen’den devraldı. Bilgen, göreve başlayan Okandan ve Baylan’a başarılar dilerken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami hizmetlerinden ötürü Emin Bilgen’e teşekkür etti.
Bu haber toplam 2195 defa okunmuştur
Etiketler : atama, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Önceki ve Sonraki Haberler