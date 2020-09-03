'Eğitimi seçimlere kurban etmeyeceğiz'

Öğretmen sendikaları okulların açılmasıyla ilgili, 28 Temmuz’da teknik kurulda oy birliği ile alınan kararların gerekçesiz değiştirildiğini, alınmasın gereken önlemlerin de ertelendiğini açıkladı.

Eğitimi ve çocukların seçimlere kurban etmeyeceğini vurgulayan KTOEÖS ve KTÖS, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınarak okulların açılması talebini yineledi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Sendikalarımız, yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şeyin tutamayacağı gerçeğinden hareketle, salgın hastalık şartlarında okulların gereken sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak açılması için aylardan beri uğraş verirken, Eğitim Bakanlığı ve UBP- HP Hükümeti yetkilileri bilimsel olmayan anlayışlarla halkta güvensizlik yaratacak her yola başvurmaya devam etmektedirler.

İki öğretmen sendikasının girişimi ve yazılı talebiyle 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen müsteşar başkanlığındaki Teknik Kurul’da oy birliği ile alınan kararlar, hiçbir gerekçe ortaya konmadan sürekli değişmekte, alınması gereken önlemler ise sürekli ertelenmektedir. Buna göre;

Ortak kararla yapılması gereken müfredatların gözden geçirilmesi ve materyallerin hazırlanması gerçekleştirilmemiş, bunun yerine Eğitim Bakanlığı müfredatlar konusunu özel dershane sahipleriyle görüşerek kararlaştırmış, yarışmacı ve merkezi sınavların ortadan kaldırılması için hiçbir fikir üretilmemiştir.

Salgın hastalık döneminde öğrenci taşımacılığı ile ilgili alınacak önlemler, ilgili taşımacılarla görüşülmemiştir.

Risk grubunda olan öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları ile ilgili resmi girişimler yapılmamıştır.

Okullarımızda kullanılacak olan hijyen malzemeler, maske ve ateş ölçer gibi araçlar hala daha birçok okula gönderilmemiş, bu konuda okullara sürekliliği sağlayacak bütçe ayrılmamıştır. Bunu yapmak yerine sorumluluğu okul aile birliklerine yükleme çabası içerisindedir.

Okul çalışanları, taşımacılıkta çalışan personel ve öğretmenlere test yapılması konusu gündeme alınmamış, random test yapılması kararı bile üretilmemiştir.

Yurtdışından gelen öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarının 14 gün karantinada tutulması gerekirken bakanlık 7 günde ısrar etmektedir.

Yıllar içinde ihmal edilen okul yapımı, kalabalık okullar ve kalabalık sınıflar yaratmış olduğundan, salgın nedeni ile okul yapımı konusu gündemde değildir, derhal gündeme alınmalıdır.

Okul dışı etkinlikler (kurs, etüt, dershane, parklar, oyun alanları) salgın kurallarına uyumlu denetim altına alınmamıştır.

Sosyal hayatın bir parçası olan yeme-içme, eğlence mekanları ve toplu taşımacılık denetim altında olmayıp, okullarda alınacak önlemleri doğrudan etkilemektedir.

10-Uzaktan eğitim için gerekli altyapı donanım ve organizasyon sağlanmamış, öğrencilerin eşit erişiminin sağlanması için alınması gereken tedbir ve bütçe düşünülmemiştir.

11-Ülkeye karantinasız girişler durdurulmalı, gerekli tedbirler alınarak tüm öğrencilere eşit, yüz yüze eğitim imkanı sağlanmalıdır.

12-İmkanları kısıtlı olan aileler ve özellikle özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler yok sayılmaktadır.

13-Okullarda olası bir vaka görülmesi durumunda neler yapılacağını önceden belirleyen bir “Bulaş-Temas Protokolü” henüz bulunmamaktadır.

İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyal bir çevre içinde kendini geliştirir. Okullar toplumun küçük bir modeli olup, öğrenciler bu çevre içinde eğitim almalıdır.

Biz, ülkeye karantinasız girişlerin durdurulmasını, salgına karşı gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınarak okulların açılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

Her gün karar değiştiren UBP-HP Hükümeti’nin eğitimi ve çocuklarımızı seçime kurban etmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

Saygılarımızla,

Tahir Gökçebel Şener Elcil

KTOEÖS Başkanı KTÖS Genel Sekreteri