E-Posta Güvenliği

Cenk Paşa

En değerli istihbarat kaynakları e-postalar olduğu tartışılmaz. Bu yüzdendir ki istihbaratlar gerektiğinde maillerimize ulaşmak istiyorlar. Mailler hayatımız ilgili büyük ipuçları veriyor. Buna rağmen biz hesaplarımızı ne kadar koruyoruz? Korunaklı bir mail hesabı yaratmak için neler yapabiliriz? Eğer Google veya ABD tabanlı bir mail hesabınız varsa büyük bir probleminiz var demektir. Mahkemeler jüri kararı ile hesaplarınıza erişim kararı çıkarabilirler. Söylentilere göre buna gerek kalmadan milyonlarca hesap zaten takip altında. Geçtiğimiz yıl Yahoo!’nun ABD haber alma teşkilatlarına geniş çapta erişim izni verdiği ortaya çıktı. Başka bir ülkede yaşamamız ne yazık ki bizi güvene almıyor. Bu tür bir erişimi İsviçre tabanlı olan ProtonMail ile mail kutunuzu şifreleyerek engelleyebilirsiniz. ProtonMail ile hesabınızı oluştururken iki farklı şifre oluşturmanız gerekiyor. Bu şifrelerden birini unutursanız eposta kutunuza hoşça kal diyorsunuz.

Şifreli mail gönderimi ile mail içeriklerinizi de güvence altına alabilirsiniz. İhtiyacınız olan şey şifreli maillerinizde kullanacağınız bir anahtar çifti. Bu anahtarı www.gpg4win.org içerisindeki Kleopatra aracı ile yapabilirsiniz. Bu mailleri okumak için Mailvelope’a sahip olmanız gerekiyor.

WEB HESABI KORUMASI

Sizde birçok sitede aynı parolayı kullananlardan mısınız yoksa? Böyle bir durumda tek bir şifrenizin çalınması tüm hesaplarınızı tehlikeye sokacaktır. Tüm internet kimliğiniz veri hırsızlarının eline geçecektir. En kötü senaryo ise akıllı telefon veya laptop’unuza veri toplama trojanı yerleştirmeleridir. Tüm bu durumların önüne iki katmanlı kimlik doğrulama sistemi ile önüne geçmeniz mümkün. Bu sistem ile normal kullanıcı adı ve parolanın yanında tek seferlik bir şifre de girmeniz gerekiyor. Bu şifreyi akıllı telefonunuzdaki bir uygulamadan elde ediyorsunuz. Bu uygulamada parmak izi veya şifre ile korunuyor. 2FA sistemini birçok site destekliyor. En tanınmış sitelere örnek vermek gerekirse, Google, Dropbox ve Microsoft. Tam liste için www.twofactorauth.org adresine bir göz atın.

GÜVENLİ MESAJLAŞMA

Akıllı telefonlarımızda yaptığımız mesaj sohbetlerinde güvenliğinizi arttırmak sandığınızdan daha kolay. Zaten birçok uygulama uçtan uca şifrelemeyi sizlere sunuyor. Kullandığınız uygulamalarda esas sorun şifreleme değil, mera veri girişidir. Signal uygulaması birçok uzman tarafından öneriliyor. Signal uygulaması çok az kullanıcıya sahipken, Whatsapp ve Facebook ta bu protokolü kullananlardan. Signal uygulaması yolu ile mesajlaşma verileri koruma ve güvenliği adına en iyi seçenek.

DİNLENEMEZ TELEFON

Günlük konuşmalarınız için kriptolu bir telefon almanıza gerek yok. Birçok uygulamada sesleri de şifreleme özelliği mevcut. İnternet bağlantısı olan bir ortamda bu uygulamalar ile hem güvenli yazışabilir hem de güvenli konuşabilirsiniz. Kriptolu konuşmak veri akışını arttırdığı için kotanızı etkileyebilir. Bu veri akışını azaltmak istiyorsanız uygulamanızın ayarlarından HD ses kalitesini kapatabilirsiniz. Ses kalitesi azalacaktır ancak veri transferi de düşecektir.

Tüm bu noktaları uygulamanız durumunda mükemmele yakın bir digital kalkanınız olacak ve verilerinizi koruma altına alırsınız. Kusursuz korumanın olmadığını tekrardan hatırlatalım, sadece erişimini daha da zorlaştıracaksınız.

Unutmayın, en güvenli bilgisayar fişi çekilmiş bilgisayardır.

Whatsapp

Whatsapp, Facebook tarafından satın alındığından beri şirketleri veri tabanlarını büyük bir işbirliğine yöneltti. Gelecekte whatssapp kullanıcıları facebook ile eşleşecek, solayısı ile şirket daha detaylı kullanıcı profilleri yaratacak. Tüm bu senaryolara rağmen prensipte güvenli diyebiliriz. Uçtan uca şifreli mesajlaşma tüm kullanıcılara sunulması sevindirici gelişmeler.

Signal

Şuan için en güvenli uygulama. Şifrelemesi mükemmel ve veri koruması optimum seviyede. Uygulama sadece giriş ve hizmetin kullanılış zamanlarını kaydediyor. fakat kullananların az olması, arayüzünün daha kullanıcı dostu olması gerekmektedir. Bu iyileştirmeleri yaptıktan sonra vazgeçilmez güvenli mesajlaşma aracı olacaktır.

Threema

İsviçre’den Threema mesajlaşma uygulaması bu alanda oldukça başarılı. Bütün şifreleme, düşük veri toplama ve oldukça kullanıcı dostu klavuz sistemi uygulamayı alanında en iyi seçenek haline getiriyor. Kötü yanı ise uygulamanın fazla kullanıcısı olmaması. ABD seçimlerinden sonra kullanıcı sayısı %40 artmış ve artmaya devam ediyor.