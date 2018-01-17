DP Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu: “Partide koalisyon modelleri tartışıldı, bakanlıklar konuşulmadı”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın önceki akşam partililerle koalisyon modelleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunduğunu söyleyen DP Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, 3’lü ve 4’lü koalisyonla ilgili çeşitli görüşler ortaya konulduğunu, bakanlıklarla ilgili herhangi bir konuşma olmadığını dile getirdi.

Didem Menteş

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın partililerle önceki akşam genel merkezde toplantı yaparak koalisyon modelleriyle ilgili fikir alış verişinde bulunduğunu söyleyen Demokrat Parti Mağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu, 3’lü ve 4’lü koalisyonla ilgili çeşitli görüşler ortaya konulduğunu, bakanlıklarla ilgili herhangi bir konuşma olmadığını dile getirdi.

“DP’nin 3 bakanlık istediği” gibi çeşitli iddiaların ortada dolandığını ancak bu konularda net bir bilgisi olmadığını söyleyen Ataoğlu, bakanlık konusu konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Ataoğlu, şöyle konuştu: “Koalisyon ile ilgili Parti Meclisi olarak Serdar Denktaş’a yetki verildi. Genel Başkan kapısını kimseye kapatmadı, herkesle görüşeceğini söyledi. Ancak neye varıldı şuanda bilmiyorum. Milletvekili arkadaşlarımızla görüşüyoruz ama bu konularla ilgili net bir bilgim yok. Sadece koalisyon çalışmalarıyla ilgili dün (önceki) akşam genel merkezde bir toplantı yaptık ve daha önce seçime katılan milletvekili adaylardan görüş alındı. Serdar bey 50 aday ile birlikte koalisyon çeşitleri üzerine herkes görüşlerini söyledi farklı farklı fikirler ortaya konuldu. Koalisyon çeşitlerinde 3’lü koalisyonu da 4’lü koalisyonu da dillendiren arkadaşlar oldu. UBP ile kurulsun diyenler de oldu kurulmasın diyenler de neden kurulsun diye soranlar da oldu? Kendi içimizde bize ihanet edenleri dışarıda bırakmamız gerektiğini konuşanlar da oldu. Genel Başkanı bunların notunu aldı. Başkan, almış olduğu bu notları da önümüzdeki süreçte göz önünde bulunduracak. Bakanlık konularıyla ilgili hiçbir konuşma olmadı. Bakanlıklar konusunun konuşulması henüz erkendir. Önümüzdeki süreçte artık ortaya çıkacak. İlk önce koalisyon modeli bir netleşsin, kimlerle hükümet kurulacağına karar verilsin daha sonra bakanlıklar konuşulacak diye düşünüyorum”