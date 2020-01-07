DP ile Özgürgün, Meclis’e dava açtı

Dila ŞİMŞEK

Demokrat Parti ve UBP Milletvekili ve Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, savcılıktan dokunulmazlıkla ilgili gönderilen talebe uyulmadığı gerekçesiyle Meclis’e dava açtı.

YENİDÜZEN’e konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ilk duruşmanın 9 Ocak Perşembe günü yapılacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’ne açılan iki dava, dokunulmazlığın kaldırılmasının durdurulmasını talep ediyor.

Savcılıktan gönderilen talep doğrultusunda davranılmadığını savunan Ataoğlu, Anayasa Mahkemesi’nde iki ayrı dava açıldığını ifade etti.

Ataoğlu, “Bunu Özgürgün için değil, ismi kim olursa olsun, savcılık kararlarına uyulmadığı için yaparım. Meclisin de savcılığın talepleri doğrultusunda hareket etmesi gerek” şeklinde konuştu.