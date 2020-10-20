“Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıktı”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Doğu Akdeniz'i kapsayan etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği duruşa Kıbrıslı Türkler de sahip çıkmıştır.

Tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye tüm imkanları ve gücüyle Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edecektir."