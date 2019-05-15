"DİSİ inişte, AKEL yükselişte, Kıbrıslı Türk oylar belirleyici olabilir"

Avrupa Parlamentosu seçimi öncesinde Omega Televizyonu’nun Noverna Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı kamuoyu araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.



Araştırmaya göre 26 Mayıs Avrupa Parlamentosu seçimlerinde DİSİ oy kaybederken, AKEL yükselişe geçti. ELAM ile EDEK arasındaki oy oranlarının çok yakın olması da dikkat çekiyor.

DİSİ ile AKEL arasındaki oy farkı ilk kez yüzde 2.3’e kadar düştü. EDEK ile ELAM arasındaki oy farkı ise 0.4 oldu.

Avrupa Parlamentosu’na 2 DİSİ, 2 AKEL, 1 DİKO’dan vekil seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, 1 isim de EDEK ya da ELAM’dan gidecek.

Siyasi gözlemciler seçimlere yönelik “Kıbrıslı Türk oylar belirleyici olabilir” yorumu yapıyor.



Anastasiadis güven kaybetti

Ankete göre Kıbrıslı Rumların % 50’si Kıbrıslı Rum lider Anastaadis’i Kıbrıs sorununda başarısız buldu. Anastasiadis’in bu yöndeki politikalarına destek ise % 37’lik kesimden geldi.

Anastasiadis’in “Dönüşümlü Başbakanlık” önerisini sadece % 28 seçmen olumlu karşıladı.

Gevşek federasyon fikrine destek ise % 25 olarak açıklandı.