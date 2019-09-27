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Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, aracı devirdi

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti, aracı devirdi

Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde bugün akşamüzeri Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyreden KB 313 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracı devirdi.

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Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde bugün akşamüzeri Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyreden KB 313 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracı devirdi. Gerçekleşen kaza sonrasında araç, ters bir şekilde durabildi. Kaza sonrası araç sürücüsü vatandaşlar tarafından aracın dışına alındı. Araç sürücüsü, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Fotoğraflar: Sosyal medya (Osman Yikit) - YENİDÜZEN

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