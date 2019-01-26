Devre öncesi kupa mesaisi

Hüseyin KIRAL

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen ve 2012 yılından bugüne kadar Kıbrıs Kupası adı altında oynanan kupa maçlarının 1. Turu bugün ve yarın oynanacak.

Kıbrıs Kupası’nda daha önceden çekilen kura neticesinde 16 Süper Lig takımı ile 16 1. Lig takımlarının eşleşmesi sonucu bugün ve yarın sekizer karşılaşma oynanacak.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalar saat 13.00’te başlarken, beraberlik durumunda 15’er dakikadan iki uzatma devresinde eşitlik bozulmadığı takdirde penaltı atışları sonunda 2. tura yükselen takım belli olacak.

Kıbrıs Kupası 1. Tur karşılaşmalarında en dikkat çeken eşleşmelerde ise Süper Lig’de şampiyonluk yarışı içinde olan takımların ayni şekilde 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veren takımlarla eşleşmeleri oldu.

Buna göre Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, komşusu Maraş’ı kendi evinde konuk ederken, ikinci sırada bulunan Yenicami ise, 1. Lig lideri ve komşusu Göçmenköy’e konuk olacak. Kupanın diğer dikkat çeken maçlarında ise Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Doğan TB, yine ayni şekilde 1. Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Akova deplasmanına giderken, geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Cihangir, 1. Lig’in güçlü temsilcisi Hamitköy ile kendi evinde oynayacak.

Süper Lig takımları iddialı

Kupa statüsü gereği, Süper Lig takımları ile eşleşen, 1. Lig takımlarının teknik adamları, Süper Lig’de görev yapan meslektaşlarının aksine, sanki de ağızbirliği yaparak öncelikli hedeflerinin kendi ligleri olduğunu, ancak her şeye rağmen skordan çok saha içerinde takımlarının ortaya koyacağı mücadele ile ilgilendiklerini söylediler.

Oraloğlu: “Geçtiğimiz yılı telafi etmek istiyoruz”

Geçtiğimiz sezon Cihangir’e finalde kaybettiklerinin altını çizen Süper Lig lideri MTG teknik direktörü Ali Oraloğlu kupa ile ilgili yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz yılı telafi etmek istiyoruz” dedi.

Oraloğlu, “Kendi bölgemiz takımlarından Maraş ile oynamak bizleri değişik duygular içerine koysa da, sürpriz yaşamamak için işi sıkı tutacağız” dedi. Daha çok rotasyon şeklinde bir kadro yapısı içinde maça çıkacaklarının altını çizen Ali Oraloğlu, “Bizim için yeni bir serüven daha başlıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, şimdi ise yaptığımız bu hazırlığın meyvelerini toplamak arzusundayız” dedi.

Kaçmaz: “MTG karşısında iyi futbol oynamak istiyoruz”

Kıbrıs Kupası 1. Tur ilk maçında Canbulat Stadı’nda lider Mağusa Türk Gücü’ne (MTG) konuk olacak olan Maraş’ta teknik ekip endişeli. 1. Lig’deki durumunun pek iç açıcı olamadığını, ligde küme düşme potasında olduğunu öne süren Maraş Teknik Direktörü İzzet Kaçmaz, “Mağusa’nın iki güzide takımının vereceği mücadelede beni tek ilgilendiren, takımımın saha içerisinde Süper Lig lideri MTG karşısında ortaya koyacağı mücadele sonunda alacağı memnuniyettir” dedi.

Devecioğlu: “Kupanın en zor kurasını biz çektik”

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu ve içinde bulunduğumuz sezonun da şampiyonluk adaylarından olan Yenicami’de Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, “Kupa’nın en zor kurasını biz çektik” dedi.

Devecioğlu, “1. Lig’in ilk devresini lider tamamlayan ve takıma yaptığı ciddi transferlerle ikinci yarıya da iyi hazırlandığının sinyalini veren Göçmenköy’ü hiç de küçümsemiyoruz. Çıkıp tıpkı şampiyonluk yolunda verdiğimiz mücadeleyi gösterip ikinci tura geçmek arzusundayız” dedi. Mehmet Altın gibi önemli bir adamdan sakatlığı nedeni ile maça onsuz çıkacaklarının altını çizen Sedat Devecioğlu, “Tek maçlık karşılaşmalarının karanlıkta kavga etmeye benzer, bu nedenle takım olarak iyi futbol oynayıp galip gelerek bir üst tura çıkmak istiyoruz” dedi.

Aktunç: “Öncelikli hedefimiz kendi ligimiz”

Kupanın öncelikli hedeflerinin dışında kaldığının altını çizen Birinci Lig lideri Göçmenköy teknik direktörü Nazım Aktunç, “Yenicami Süper Lig’in en güçlü takımlarından ve biliyoruz ki kupada da hedefi olan bir takım. Bizim ise öncelikli hedefimiz ligdeki konumumuzu korumak ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyoruz” dedi. Aktunç, “Yenicami maçı bizim için lig öncesi iyi bir hazırlık karşılaşması olacak. Bu nedenle skordan takımımın çok saha içerisinde vereceği mücadele beni daha çok ilgilendiriyor” dedi.

Şerifoğlu: “Lig’de zarar görmeyecek şekilde mücadele edeceğiz”

Kupada Süper Lig’de şampiyonluk hesapları ile birlikte kupa şampiyonluğu hesapları da yapan Doğan Türk Birliği’ni, Eray Vudalı Stadı’nın sentetik zemininde ağırlamaya hazırlanan 1. Lig’in güçlü temsilcisi Akova’da tecrübeli teknik adam Eralp Şerifoğlu, “1. Lig’de Süper Ligi hedefleyerek oynuyoruz. Kupa maçı bizim için sadece tecrübe kazanacağımız bir maç. Bu nedenle Doğan Türk Birliği karşısında önümüzdeki hafta başlayacak olan ikinci devre maçlarına yansıyacak şekilde zarar görmeyecek şekilde oynayacağız” dedi.