Başbakan Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ‘Bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına katılmadı.

Akıncı’nın bilgilendirme toplantısına Başbakan, UBP Genel Başkanı KATILMAZKEN, CTP-TDP Başkanlık düzeyinde toplantıya katıldı.

Serdar Denktaş'ın ise "yurt dışında olduğu" söylendi. Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber'i ardından da Meclis’teki siyasi parti başkanları ve temsilcilerini kabul ederek müzakere sürecinde gelinen aşamayla ilgili bilgilendirecek, değerlendirmelerini alacak.

Önce Siber’le görüştü…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere sürecinde gelinen aşamayla ilgili bilgilendirmek ve değerlendirmelerini almak üzere bu sabah Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’le bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığında saat 10.00’da gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Müzakereci Özdil Nami ile Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Ahmet Muratoğlu da hazır bulundu.