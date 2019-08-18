Devlet Piyangosu çekildi

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 40148 numaralı bilete isabet ederek devretti.



Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 600 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 19 Ağustos 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tradresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz.