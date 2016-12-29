Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Derkan Keser: “Annemin kanser tedavisi sonrası işten çıkarıldım”
Derkan Keser: “Annemin kanser tedavisi sonrası işten çıkarıldım”

Derkan Keser: “Annemin kanser tedavisi sonrası işten çıkarıldım”

1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri yürek burkuyor.

A+A-

Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları için işten çıkarılan CAS çalışanları 9 gündür Meclis önünde mücadele veriyor, hiçbir yetkili, hiçbir makam açıklama yapmıyor, duruma duyarlılık göstermiyor… 1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri ise yürek burkuyor.

Didem Menteş

CAS’ın ilk personeli 33 yaşındaki Derkan Keser… 2009 yılından beri hizmet verdiği ekmek kapısından çıkarılmasına yanıyor. İşten çıkarılacağını bile bile anayasal hakkının peşinden gittiğini söylüyor. İşten çıkarılması ise kanser hastası olan annesinin tedavi sürecinin tamamlanmasının hemen ardından geliyor… “Annem kanser tedavisi gördüğü için izindeydim. Tedavisi bittikten sonra aradım ve işe dönmek istediğimi söyledim. 18 Aralık Pazar günü iş başı yaptım. 21 Aralık’ta işten durdurulduğumu öğrendim” diyor Keser... 2014 yılında 169 kişinin yine sokağa atıldığını, 50- 55 günlük bir mücadeleden sonra çalışanların özlük haklarından vazgeçerek maaşlarından 700 TL kesilmesini kabul ettiklerini, şirketi yaşatmaya çalıştıklarını anımsatıyor. O zaman hükümet edenlerin verdikleri sözleri tutması, şuan ki mevcut hükümette olanların da o dönem kendilerini ziyaret ederek söz verdiklerini ancak hiçbir sözün yerine getirilmediğini söylüyor Keser. 9 gün önce mevcut hükümetin kendilerini işten atarak yeni yıl hediyesi verdiklerini, 32 çalışanın mağdur edildiğini söylüyor. “Siyasiler yeni yılda aileleriyle güzel bir gece geçirecekler ama 32 çalışan, çoluk çocuğuna ekmek götüremeyecek, çocuklarının istediklerini yapamayacaklar. Bu vicdana sığar mı” diye sordu. Derkan Keser, istediklerinin sadece anayasal hakları olduğunu, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını, geleceklerinin iki dudak arasında olmaması…

 

Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : ,
CAS EMEKÇİLERİNİN İSYANI

CAS EMEKÇİLERİNİN İSYANI

CAS çalışanları görüşlerini aktardı

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.
İlgili Haberler
Osman Kırmızı: “35 yaşında ailemden para almaktan utanç duyuyorum”BU SESİ DUYAN VAR MI?1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri yürek burkuyor
Necattin Köse: ““Eşim çalışmasa borç batağına gireceğiz”BU SESİ DUYAN VAR MI?
Fisun Efeoğlu: “Çocuğumun insülin direnci yüksek, onu nasıl tedavi ettireceğim bilmiyorum”BU SESİ DUYAN VAR MI?1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri yürek burkuyor