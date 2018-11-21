Denya’da 'çiftçi- asker' gerginliği

Denya (Serhatköy) bölgesinde, Kıbrıslı Rum çiftçilerle, kuzeydeki askeri karşı karşıya getiren gerginlik sürüyor.

Kıbrıslı Rum çiftçilerin kuzeydeki toprakları bitişiğindeki topraklarda ekim yapmak istemesinin, kuzeydeki asker tarafından engellendiği, daha önce BM kontrolünde ekim yapılan topraklara ulaşımın Türk askerince kesildiği iddia ediliyor.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında ise, Serhatköylü Kıbrıslı Türk çiftçilerden ve Güvenlik Kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde 6 sivil araç ile bölgeye giden 11 Kıbrıslı Rum’un yanlarında Rum basın mensupları ile birlikte ara bölgeyi ihlal edip kuzey sınırına kadar geldikleri belirtildi.

Gelişmeyi Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı nezdinde gündemine alan Kıbrıs’ın güneyinin çiftçilerin tarlarına erişimlerinin sağlanması için BM’den yardım talep ettiği ifade edildi.

Denia Muhtarı Christakis Panayiotou da Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, son günlerde tampon bölgede çiftçilerin çalışmalarıyla ilgili olarak ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla BM ve Dışişleri Bakanlığı ile sürekli iletişim içinde bulunduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ise, güneydeki Rum Yönetimi’nin planlı provokasyonlarla Denya-Serhatköy bölgesinde gerginlik yaratmaya devam ettiğini iddia ederek, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine köylüleri propagandalarına alet etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

Kıbrıslı Rum çiftçilerin kuzeydeki toprakları bitişiğindeki topraklarda ekim yapmak istemesinin, kuzeydeki asker tarafından engellendiği, daha önce BM kontrolünde ekim yapılan topraklara ulaşımın Türk askerince kesildiği iddia ediliyor.

BM: Öncelik statükonun korunması ve vatandaşların güvenliği

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Barış gücü ise kendi tarafından söz konusu statükonun korunması ve vatandaşların güvenliğinin önde geldiğini söylüyor.

Habere göre, Kıbrıslı Rum çiftçiler tarlarında çalışmak amacıyla salı sabahı, barış gücü (UNFİCYP) temsilcileri eşliğinde yeniden tampon bölgeye gittiler. 15-20 dakika sonra Türk askerleri oraya gelerek çiftçilerden bölgeden ayrılmalarını istediler.

Denia Muhtarı Christakis Panayiotou: “Bu bir oyuncak değil. BM, Kıbrıs hükümeti ve çiftçilerle konuştuktan ve kararlar alındıktan sonra, çiftçiler çıkan kararı uygulayacaklar”

Denia Muhtarı Christakis Panayiotou:

“Bu bir oyuncak değil. BM, Kıbrıs hükümeti ve çiftçilerle konuştuktan ve kararlar alındıktan sonra, çiftçiler çıkan kararı uygulayacaklar”

Denia Muhtarı Christakis Panayiotou, amacın sorunun aşılması için bir yol bulunması olduğunu belirterek çiftçiler ile ilgili yetkililer arasındaki istişarelerin devam ettiğini söyledi. UNFİCYP, Dışişleri Bakanlığının ve Köy Toplumunun çözüm bulma isteğine sahip olduğuna dikkat çekti.

Panayiotou herkesin kendine hâkim olması çağrısında bulunarak köy halkının panik etmesi için bir neden olmadığını belirterek çiftçilere bir karar alınana kadar bölgeye gitmemeleri çağrısında bulundu. “Bu bir oyuncak değil. Birleşmiş Milletler, Kıbrıs hükümeti ve çiftçilerle konuştuktan ve kararlar alındıktan sonra, onlar (çiftçiler) çıkan kararı uygulayacaklar” diye konuşan Denia Muhtarı işgal askerleri mevzilerinin yakınlığından dolayı bölgenin çok duyarlı bir karaktere sahip olduğuna dikkat çekti.

Panayiotou Kıbrıslı Rum Denia sakinleri ile Kıbrıslı Türk köylüleri arasındaki ilişkilerin bölünemez olduğunu söyledi ve “bu ilişkiler hiçbir şekilde sarsılamaz ve bunları korumalıyız. Bizi birleştirecek olan bunlardır” dedi.

UNFİCYP Temsilcisi Aleem Siddique: “Askeri mevcut durum ve vatandaşların güvenliği en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Her türlü faaliyet askeri statükoyu zayıflatır ve buna izin veremeyiz”



UNFİCYP Temsilcisi Aleem Siddique:

“Her türlü faaliyet askeri statükoyu zayıflatır ve buna izin veremeyiz”

UNFİCYP Temsilcisi Aleem Siddique ise KHA’ya yaptığı açıklamada bu durumun tampon bölgede barışın ve güvenliğin altını oyabileceğinden duyduğu endişeyi dile getirerek “askeri mevcut durum ve vatandaşların güvenliği en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Her türlü faaliyet askeri statükoyu zayıflatır ve buna izin veremeyiz” dedi.



KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Suni kriz yaratma çabası içerisindeler… Kıbrıs Rum Yönetimi, provokasyonlarla Denya-Serhatköy bölgesinde gerginlik yaratmaya devam ediyor”

Dışişleri Bakanlığı:

“Suni kriz yaratma çabası içerisindeler”

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, güneydeki yönetimin planlı provokasyonlarla Denya-Serhatköy bölgesinde gerginlik yaratmaya devam ettiğini ifade ederek, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine köylüleri propagandalarına alet etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı, bölgede son günlerde yaşananların planlı olarak güney Kıbrıs Yönetimi’nin bölgede suni bir kriz yaratma çabası içerisinde olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, Serhatköylü Kıbrıslı Türk çiftçilerden ve Güvenlik Kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde 6 sivil araç ile bölgeye giden 11 Kıbrıslı Rum’un yanlarında Kıbrıslı Rum basın mensupları ile birlikte ara bölgeyi ihlal edip kuzey sınırına kadar geldiklerini belirtti.



“Rum Yönetimi, provokasyonlarla Denya-Serhatköy bölgesinde gerginlik yaratmaya devam ediyor”

“Suni kriz yaratma çabası içerisindeler”

Bakanlık, Güvenlik Kuvvetlerinin bölgenin BM yetkililerine durumu bildirilmesi üzerine Kıbrıslı Rum grubun BM polis devriyeleri tarafından zorlukla bölgeden uzaklaştırıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin planlı olarak Denya-Serhatköy bölgesindeki tansiyonu yükseltmeye çalıştığı ve bu amaçla bazı Kıbrıslı Rumları ara bölgeyi ve KKTC sınırını ihlal etmeye teşvik ettiği anlaşılmaktadır.

Hatırlanacağı üzere Denyalı Kıbrıslı Türklerin Serhatköy-Denya yolunu kullanarak ara bölgedeki köylerinin camisinde kılmak istediği Cuma namazı BM tarafından son anda engellenmişti.

17 Kasım 2018 tarihinde de 15-20 kişilik bir grup, yanlarına Rum basınında görev yapan muhabir ve kameramanları da alarak, araçları ile birlikte ara bölgeyi ihlal edip KKTC sınırı yakınında sloganlar atmış, olay yerine giden iki BM Barış Gücü devriyesi tarafından bölgeden uzaklaştırılmıştı.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerini, köylüleri propagandalarına alet etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz”



Bu hususta 18 Kasım tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Savvas Angelidis yaptığı açıklamada Rum çiftçilerin ara bölge içerisinde ziraat faaliyetlerinde bulunmalarının engellendiği iddia edilen Denya meselesinin Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ve ‘çok da iyi yönetildiğini’ açıklamıştı.

Bu açıklama ve bölgede son günlerde yaşananlar Kıbrıs Rum Yönetiminin planlı olarak bölgede suni bir kriz yaratma çabası içerisinde olduğunu ortaya koymaktadır. Gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ediyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine köylüleri propagandalarına alet etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Fotoğraf: Reporter



