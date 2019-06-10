Ayşe GÜLER

Doğu Akdeniz’de yürütülen sondaj çalışmaları Meclis’te gündeme geldi.

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, Kıbrıs’ın güneyinin Fatih Gemisi’ndeki personeli tutuklama girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’nın adım atması gerektiğini savundu.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise bu tür yaklaşımların devam etmesi halinde karşı terbi alınmasının gündeme geleceğini aktardı, güneyin attığı adımın yanlış olduğunu ve gerginliğe çanak tuttuğunu kaydetti.

9 günün ardından toplanan Meclis’te, sondaj çalışmaları dışında Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı gündeme geldi.

Arıklı: Akıncı, hükümeti ve Meclis’i yok sayamaz

YDP Genel Başkanı, Milletvekili Erhan Arıklı, Kıbrıs’ın güneyinin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapan Fatih Gemisi personelini tutuklama girişimiyle ilgili söz aldı.

Bu konuda adım atılması gerektiğini ifade eden Arıklı, “Bu adımı Cumhurbaşkanı atmalı. Sadece bayram mesajında Türkiye’ye ve hükümete ‘AB çatısı altında iki devletli çözüm ilkesine şiddetle karşı çıktığı, görevde olduğu sürece de buna karşı çıkacağı mesajını verdi” şeklinde konuştu.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümeti ve Meclisi yok sayamayacağını söyleyerek, “Cumhurbaşkanına bir daha hatırlatıyorum. 2003’teki olayı yeniden yaşamak istemiyoruz. İki devletli çözümün tartışılmasına şans verilmeli” dedi.

Özersay: Yanlış ve gerginliğe çanak tutan adımlar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise bu tür yaklaşımların devam etmesi halinde bir noktada karşı terbi alınmasının gündeme geleceğini aktardı, güneyin attığı adımın yanlış ve gerginliğe çanak tuttuğunu kaydetti.

Bunun doğru bir yaklaşım olmadığını yineleyen Özersay, “Tutuklama emri gibi yaklaşımlar doğru değil. Bölgedeki gerginliği artıran yaklaşımlar. Bunu umarım dam ettirmezler. Hükümet olarak yakın takipteyiz” dedi.

Hükümet programında yer alan dış politika ve Kıbrıs konusu ile ilgili görüşlerinin ortaya konduğunu hatırlatan Özersay, eleştirilerle ilgili ilerleyen dönemde görüşlerini açıklayacaklarını da dile getirdi.

Özersay, Akıncı’nın bayram mesajı ve hükümete yaptığı göndermeye de atıfta da bulunarak, “Biz, hükümet olarak yapılması gerekenlere ilgili duruşumuzu sergiledik. Cumhurbaşkanı yoktur, hükümet vardır tezini ortaya koymadık. Biz hiçbir zaman bu göreve halel gelecek tavır içinde olmadık” dedi.

Özersay, yürürlüğe konulacak bir şey olduğunda Cumhurbaşkanı Akıncı ile de istişare içerisinde olacaklarını aktardı.

Denktaş: Meclis, Cumhurbaşkanı’nı görevden alamaz

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, usul hakkında söz istedi.

Meclis’in olduğu gibi Cumhurbaşkanı’nın da halk tarafından seçildiğini ifade eden Denktaş,

“Meclis karar verir, Cumhurbaşkanını görüşmecilikten alır durumu olmaz. Halk, isterse görevden alır” şeklinde konuştu.

Denktaş, bu tartışmanın uzun şekilde sürmesini engellemek üzere söz aldığını söyleyen Denktaş, “Meclis, Cumhurbaşkanı’nı görüşmecilik görevinden alamaz, halk seçer. Gün geldiğinde de isterse görevden alır” dedi.

Bu konuda esas adım atması gerekenin Türkiye olduğuna işaret eden Denktaş, hukuki, siyasi ve diplomatik adımların atılmaması nedeniyle bunların yaşandığını kaydetti.

Denktaş, 16 yıl içerisinde hangi adımların atıldığını sorarak, “Bu tavra biz de tavır koyalım söz söyleyelim. Ama esas adım atması gereken Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

Denktaş, şöyle devam etti: “Bu tavra biz de tavır koyalım söz söyleyelim. Ama esas adım atması gereken Türkiye’dir” şeklinde konuşan Denktaş, “Bizim Cumhurbaşkanımız birçok konuda köşeye çektirilmiş, ‘uluslar arası alanda sizin bu konuda yetkiniz yok, fazla konuşmayın algısı yaratılmışsa’ söyleyeceğimiz, atacağımız adımın çok fazla bir adımı olmaz. Bizim kendimiz, uluslar arası alanda daha da kabul edilebilir noktaya taşıma durumumuz vardır. Ancak o zaman söylenecek bir şey karşı tarafı etkileyecektir.”

Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı konuşuldu...

Özyiğit: Tasarı çok önemli

Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’na komitede görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın son derece önemli olduğunu söyledi.

Özyiğit, AB Öğretmen kategorisi nedeniyle derslerin işlenmesinde bir takım aksaklıklar yarattığını ifade ederek, bu dönemde sendikalarla görüşüldüğünü, ivediliğinin alınmasının önemli olduğuna değindi.

Çavuşoğlu: İvedilik alınmazsa, Eylül ayında kadar münhal ilan edilemeyecek

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis tatili öncesinde tasarının ivediliğinin alınmasının önemli olduğunu yineledi.

İvediliğinin alınmaması halinde Eylül ayına kadar herhangi münhal ilan edilmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, bu durumun büyük bir kaos ile okulların açılacağını belirtti.

Çavuşoğlu, hazırlanan yasanın mecburi bir ihtiyaç olduğunu, kadroların ihtiyaç dahilinde doldurulacağını da dile getirdi.

Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı konuşuldu

Özyiğit: Dövizdeki artış nedeniyle ticaret ve alışveriş ters döndü

Genel Kurulda daha sonra Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı.

TDP Milletvekili Özyiğit, hükümet döneminde üzerinde önemle durulan bir öneri olduğunu kaydetti.

Özyiğit, son dönemde dövizdeki artış nedeniyle ülkedeki ticaret ve alışverişin ters döndüğünü aktardı.

Halen daha bazı malların güneyden daha ucuz olduğu yönünde söylemlerin olduğunu ifade eden Özyiğit, bu mallarla ilgili Ekonomi Bakanlığı’nın adım atabileceğini kaydetti.

Özyiğit, vatandaşların dar ve sabit gelirli olduğunu, maaşların döviz karşısında eridiğini dile getirdi.

Yasakçı zihniyetle bir şey olmayacağını söyleyen Özyiğit, verilecek teşviklerle ülke sınırları içerisinde alışveriş yapması için yasa tasarısını önerdiklerini belirtti.

Denktaş: Bankaların kredi kartları üzerinden aldığı komisyonları yüksek

Denktaş, tasarının hem kayıt dışılığı kayıt altına alma hem de katma değer vergisini ödeme alışkanlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Bankaların kredi kartları üzerinden aldığı komisyonların yüksek olduğunu dile getiren Denktaş, yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.

Denktaş, “Piyasada, mevcut tasarıya ters düşen bir uygulama var” dedi.

Arıklı: Tasarı yetersiz

YDP Milletvekili Arıklı, tasarının oldukça yetersiz olduğunu savundu.

Arıklı, kredi kartıyla alışverişin ‘teşvik’ işi olmadığını söyledi, tasarıya olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Denktaş: Ne zorla ne telkinle halkın iradesi ile seçilen Cumhurbaşkanı’nın görevden alınması kabul edilemez

Denktaş, Akıncı’yı savunmadığını, Kıbrıs konusunda görüşlerinin hiç uyuşmadığını ifade ederek, buna rağmen Cumhurbaşkanlığı makamını koruduğunu kaydetti.

“Ne zorla ne telkinle halkın iradesi ile seçilen Cumhurbaşkanı’nın görevden alınması kabul edilemez” diyen Denktaş, “onun tuttuğu makam hepimizin gözbebeği olmalı. Görüşmecilikten nasıl alacaksınız? Hükümetlerle Cumhurbaşkanı iyi bir istişare içerisinde olmalı. Sırf görüşlerini beğenmiyoruz diye görevi yürütürken, saygılı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Özyiğit: AB içerisinde iki devlet hayal ürünü

Özyiğit, kim olursa olsun Cumhurbaşkanı’nın görüşmecilik görevinden alınamayacağını kaydetti.

Yaklaşık 10 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu hatırlatan Özyiğit, “Halk kararını verecek” şeklinde konuştu.

Özyiğit, AB içerisinde iki devletin ‘hayal ürünü’ olduğunu vurguladı.

Kıbrıs konusuna işaret eden Özyiğit, “Denktaş rahatsızdı, yerine giden Tahsin Ertuğruloğlu topluma kaybettirdi” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: Tahsin Ertuğruloğlu’nun günah keçisi ilan edilmesi doğru değil

Özyiğit’in ardından söz alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özyiğit’in bu konuda söylediklerinin doğru olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, “Tahsin Beyi bu konuda gereken açıklamaları yaptı, günah keçisi ilan edilmesi doğru değil” dedi.

Toros: Ülkede yüzde 50-60 kayıt dışılık var

CTP Milletvekili Fikri Toros, geçmiş hükümet döneminde alınan tasarruf tedbirlerine değinerek, kayıt dışılığına karşı mücadelenin hükümetin en büyük mali politikası olması gerektiğini belirtti.

Toros, ülkede yüzde 56-60 oranında kayıt dışılık olduğunu kaydederek, yasanın sadece geçirilmemesi gerektiğini, uygulanmasının da önemine değindi.

Her iki tarafta da ölçek ekonomisi sıkıntısı olduğunu ifade eden Toros, bölünmüşlüğün telafisi açısından alışverişler önemli. Karşı olduğum; alışverişlerin kontrol dışı olmasıdır. Kontrol dışılığı kayıt dışılık olarak değerlendiriyorum” dedi.

Amcaoğlu: Hükümet ekonomi ve mali disipline önem veriyor

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, hükümetin ekonomi ve mali disipline önem verdiğini kaydederek, yasanın ‘vergi iade yasası’ olmadığını belirtti.

Amcaoğlu, 2009 yılında doğru adımlar neticesinde 2016-2017 bütçesinin olumlu rakamlarla kapandığını ifade etti.

Amcaoğlu, kayıt dışılığın önlenmesinin Meclis çalışmaları arasında yer aldığın sözlerine ekledi.

Tatar: Komisyon olacak ama Rekabet Yasası’na uygun hareket etmek zorundadırlar

Başbakan Ersin Tatar, yasa çalışmasına katkı koyanlara teşekkür etti, ekonominin kayıt altına alınması için mantıklı bir adım atıldığını belirtti.

Tatar, bakanlık döneminde kredi kartı ile yapılan alışverişin Maliye tarafından bilinmediğini gördüğünü, bu konuda çalışma yapıldığını ifade etti.

Yasa tasarısının hayata geçmesi ile ekonomide büyüme yaşanacağını dile getiren Tatar, kurumlar vergisi ve diğer vergilere olumlu yansıması olacağını söyledi.

Tatar, “İki ayrı devlet olsa da alışveriş olabilir” diyerek, bu konuda yasakçılığa sıcak bakmadıklarını, söz konusu tutumunun uzun vadede başarılı olamayacağını aktardı.

“Günün sonunda rekabet edebilmek, çarşının gelişmesi gerekiyor” diyen Tatar, maliyetlerinin kontrol edilmesi gerektiğine değindi.

Tatar, markaların da çoğaldığını, çok büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, “Güneye gitmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ama herkes geçebilir. Herkes özgürdür, dilediği gibi harcar ama ben kendi çarşıma sahip çıkmak zorundayım” dedi.

Kredi kartı komisyonlarıyla ilgili Rekabet Kurulu’nun da gerektiğinde adım atabileceğine işaret eden Tatar, “Komisyon olacak ama Rekabet Yasası’na uygun hareket etmek zorundadırlar” şeklinde konuştu.

Tasarının üçüncü görüşmesi ivediliği olmadığı için gelecek haftaya kaldı.