Denetimli Serbestlik hakkını istemedi

Lefkoşa’dan Mağusa’ya 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde uyuşturucu madde almak için gelen Nijeryalı bir kişiden 100 TL karşılığında 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde satın alan sanık Musa Eryener dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Eryener, “Denetimli Serbestlik Yasası” kriterlerini yerine getirmesine rağmen yasadan yararlanmayı kabul etmedi. Denetimli Serbestlik Yasasından yararlanmak istemeyen sanık Eryener 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Lefkoşa’dan Mağusa’ya uyuşturucu almak için gelmişti…

Sanık Musa Eryener, 2 Mayıs 2018 tarihinde uyuşturucu alıp içmek için aracı ile Lefkoşa’dan Mağusa’ya gelmiş ve daha önceden uyuşturucu satışı yaptığını bildiği Nijeryalı bir kişiden 100 TL karşılığında 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde satın almıştı. 1 gr uyuşturucu madde satın alan sanık Eryener, Lefkoşa’ya geri dönerken yolda arkadaşını görmüş ve arkadaşını alarak aracının kullanımını arkadaşına vermişti. Trafik ekipleri arka ışıkları yanmadığından dolayı sanığın aracını durdurmuş ve konu aracı Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürmüştü. Polis müdürlüğünde şüpheli hareketler sergileyen sanıktan şüphelenen polis, sanığın aracında arama yapmış ve 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit etmişti.

Sanığın benzeri suçlardan sabıkası var…

İddia Makamı tarafından meseleye ilişkin olguların aktarılması sırasında sanık Musa Eryener’in benzeri suçlardan dolayı sabıkası olduğu da mahkemeye aktarıldı. Sanık yılında “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” davalarından suçlu bulunarak 2011 yılında 5 ay, 2012 yılında ise 18 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

“Sanık ıslah olmadı…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer, sanık Musa Eryener’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın “Denetimli Serbestlik Yasası” hakkının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sağer, sanığın Denetimli Serbestlik Yasası kriterlerini yerine getirdiğini ve yasadan yararlanma hakkının olduğunu açıkladı. Sağer, sanık Eryener’in yasadan yararlanmak istemediğini beyan etmesi üzerine ise ceza kararını okudu. Sağer, sanığın mahkum olduğu davalar için 18 yıla kadar hapislik cezası ön görüldüğünü belirtti. Uyuşturucu suçlarının ne kadar yaygın olduğunun Yüksek Mahkeme tarafından yayınlanan faaliyet raporlarından görüldüğünü dile getiren Sağer, 2017 yılında yayınlanan faaliyet raporlarına göre Ağır Ceza Mahkemelerinin gündemlerini oluşturan davaların yüzde 49.34’ünü uyuşturucu suçlarının oluşturduğunu açıkladı. Sağer, İddia Makamının olguları aktarması sırasında sanığın sabıkalarını da mahkemeye aktardığını anımsatarak sanığın 2011 yılında 5 ay, 2012 yılında ise 18 ay hapis cezasına mahkum edildiğini ancak sanığın bu cezalara rağmen ıslah olmadığının görüldüğünü ifade etti. Sanığa verilecek en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı bir ceza olduğunu belirten Sağer, sanığı 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.