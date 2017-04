DAÜ 50. Sırada

Dünya’nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), Dünya Üniversiteler Sıralaması için topladığı bilgilerin içinde yer alan uluslararası öğrenci oranı verilerine göre ilk 200 üniversiteyi sıraladı.

Daha önce genel THE Dünya Listesi’nde 600-800 aralığında, THE Gelişen Ekonomiler BRICS Ülkeleri Listesi’nde 173. sırada ve THE Dünya’nın 50 yılı aşmamış En İyi Genç Üniversiteler Listesi’nde 151-200 aralığında yer alan DAÜ, bu kez aynı kurumun yabancı öğrenci oranına göre yaptığı ve 200 üniversitenin yer aldığı listede 50. sırada yer alarak büyük bir başarıya daha imza attı.