Cypfruvex, Mandora’yı 2 bin 350 TL’den alacağını duyurdu
Cypfruvex, birinci sınıf Mandora (king) mandalina ürünlerini tonu 2 bin 350 TL’den alacağını duyurdu.
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Cypfruvex, birinci sınıf Mandora (king) mandalina ürünlerini tonu 2 bin 350 TL’den alacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, Mandora (king) mandalina ürünlerini birinci sınıf paketleme kalitesine göre tonu 2350 TL avans fiyattan vermek isteyenlerin şahsen veya telefonla başvurması gerektiği belirtildi.
Ürettiği greyfrutu Cypfruvex sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyenlerin de şirkete başvurması istendi.
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