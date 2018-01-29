Cypfruvex, Greyfurtların bakiye ödemesini yapıyor

Cypfruvex, 2017-2018 sezonunda üreticilerden teslim alınan Greyfurtların ürün bedellerinin bakiye ödemesinin 31 Ocak Çarşamba gününde itibaren yapılacağını duyurdu.



Cypfruvex İşletmecilik LTD.’den yapılan açıklamada, ilgili üreticilerin kimlik kartlarıyla birlikte Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

