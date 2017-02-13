CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile görüştü. CTP’li heyetin de yer aldığı toplantıda, Lefke’de eğitim ile turizmin kalitesinin artırılması, öğrenci kapasitesinin bölgeye katkısı ve eksik olan turizm yatırımları üzerinde duruldu. CTP’nin yeni dönemde Lefke için, ileriye dönük, kısa, orta ve uzun vadeli planları olacağı, bu açılımların doğaya dost, eko-turizmi destekleyen, çevreci anlayışla hayata geçirileceği belirtildi.

ERHÜRMAN: BÖLGESEL KALKINMA PLANLARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Genel Başkan Tufan Erhürman, Lefke’nin ilçe olmasıyla birlikte buranın diğer ilçelere de örnek olacak biçimde, potansiyeli çerçevesinde planlanması gerektiğini belirtti. “Bu bölgede üretimi, eko-turizmi ve yükseköğretimi birlikte değerlendiren ve planlayan çalışmalar yapıyoruz” diyen Erhürman, Lefke’de iyi işler yapılırsa bununla diğer bölgelere de örnek olunabileceğini kaydetti. Üzüldüğü birtakım rakamlar gördüğünü, otellerin doluluk oranlarına bakıldığında, Güzelyurt-Lefke bölgesi doluluk oranının yüzde 6 olduğunu ifade eden Erhürman, gelecek yıl 11 bin öğrenci kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Lefke’nin ülkedeki toplam konaklamadan yalnızca yüzde 2 oranında pay almasının kabul edilebilir olmadığını belirtti. Bölgedeki yatak sayısının artırılması gerektiği üzerinde duran Erhürman, Lefke’nin iç turizmden de yeterince yararlanamadığını, bölgenin gelecek vaat eden ancak hiç kimsenin hak ettiği değeri vermediği bir yer olduğunu, yeni dönemde CTP’nin bölgesel kalkınma planlarıyla fikirlerini hayata geçireceklerini kaydetti.

YÜKSELEN: EN BÜYÜK SORUN TURİSTLERE KALACAK YER BULAMAMAK

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise 2013 yılında göreve başladığında üniversitede 3 bin 700 öğrenci olduğunu, bu sene itibarıyla ise sayının 9 bin 300’e yükseldiğini kaydetti. Onlarca farklı ülkeden gelen öğrencilerin eğitim yuvası olan LAÜ’de çeşitliliğin giderek arttığını vurgulayan Yükselen, gelen öğrencilerin yatırdığı ücretlere bakıldığında da çeşitliliğin arttığının görüldüğünü, bunun sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı. Yükselen, “Sayı önemli ama bir yerde yatırım gerekiyor. Her bölgenin kendi kapasitesi vardır. Lefke de birkaç sene içerisinde diğer şehirlerin seviyesine gelecektir” dedi. En büyük sorunun turistlere kalacak yer bulamamak olduğunu belirten Yükselen, bölgedeki konaklama tesislerinin yetersiz olduğunu, üniversite için gelen misafirlerin Lefkoşa’daki otellerde ağırlandığını belirtti ve planlama yapılırken cittaslow’a da uyumlu davranılması gerektiğini vurguladı.