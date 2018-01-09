CTP PM’den UBP’yle koalisyona ret !

CTP PM toplanarak UBP ile hükümet kurulmaması yönündeki tavrını yineledi. CTP Parti Meclisi ayrıca UBP’nin hükümet kuramaması durumunda ortaya çıkacak olan farklı hükümet modellerine açık olunduğunu belirtti.

CTP PM tarafından alınan karar şu şekilde:

Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün yaptığı açıklamanın ardından CTP PM toplanmış ve seçim sonuçlarını değerlendirmiştir. Seçim sonuçları çerçevesinde teamüller gereği Sayın Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi genel başkanına vermesi ve UBP Genel Başkanının parlamentoya giren siyasal partilerle koalisyon görüşmelerine başlaması beklenmektedir. Bu bağlamda CTP PM, Ulusal Birlik Partisi’ne oy veren yurttaşlarımızın ortaya koyduğu iradeye saygı duymakla birlikte, seçim sürecinde açıklamış olduğumuz gibi bu dönemde UBP ile herhangi bir koalisyonda yer almamızın mümkün olmadığını açıklama gereksinimini duymuştur. UBP’nin hükümeti kuramaması halinde ortaya çıkmış olan aritmetik farklı hükümet modeli ihtimallerine açıktır ve gerekmesi halinde bu ihtimaller ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımız çerçevesinde değerlendirilecektir.