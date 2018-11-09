CTP piyango biletleri satışta

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’nin her yıl, “Ciddi, Güvenilir, Büyük Piyango” sloganıyla gerçekleştirdiği Kuruluş Yıldönümü Piyangosu, bu yıl da birbirinden seçkin hediyeleri kazanma fırsatı sunuyor. Çeşitli ev eşyalarının da hediye listesinde yer aldığı piyangonun bu yılki büyük ikramiyeleri BMW X1, BMW 118i olarak belirlendi. Satışına bugün başlanan biletler, Parti’nin 48. Kuruluş Yıldönümü olan 27 Aralık Perşembe gününe kadar piyasada olacak ve Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş anına kadar satışlar devam edecek. CTP’nin 48. Kuruluş Yıldönümü Piyangosuna ulaşmak isteyenler, biletlerini CTP ilçe binalarından veya piyango bayilerinden temin edebilecek.