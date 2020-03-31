Credıtwest Bank, tüm hizmetlerini ATM ve dijıtal ortamda sunuyor

Creditwest Bank, korona virüsü için mücadelede kişiler arası mesafenin korunmasının hayati önem taşıdığı bu günlerde müşterilerinin şubeye gelmeden tüm nakit ihtiyacı ve ödeme işlemlerini yapabileceği birçok imkan sağlıyor.

Emekli maaşı alan müşterilere ücretsiz kart hazırlandı

Creditwest Bank, emeklilik maaşı alan ve banka kartı olmayan müşterileri için maaşlarını ATM'lerden çekebilecekleri ücretsiz banka kartı çıkarttı. İlgili kart için emekli maaşı alan ve kartı olmayan müşterilerinden yıllık kart aidatı alınmayacak. Emekliler kartlarını maaşlarının bulunduğu şubelerden teslim alabilirler.

Böylelikle maaş müşterileri şubeye gelmeden Cardplus’ın 140'tan fazla ATM noktasından maaşlarını kolaylıkla çekebiliyor.

ATM’lerinden para çekme limiti yükseldi, kart faizleri düşürüldü

Creditwest Bank müşterileri, KKTC’de en geniş ATM ağına sahip Cardplus ATM’lerinden 10,000₺ para ve 5,000₺ nakit avans çekebilirler. Cardplus’ın 140'tan fazla ATM noktasından müşteriler hesaplarından veya kartlarından birçok işlemi kolaylıkla yapabiliyor. Müşterilerimiz tek seferde en fazla 40 banknot alabileceği için para çekme işlemlerinin parçalı tutarlar halinde yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca alınan mali önlemler çerçevesinde Cardplus Kredi Kartı asgari ödeme miktarı ve faiz oranı %1’ e düşürdü. 26 Mart-26 Nisan tarihleri arasında akaryakıt, gıda ve sağlık harcamaları hiçbir ücret ve komisyon alınmadan 30 gün süreyle ve faizsiz olarak erteleniyor.

Mobil ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden para transferleri ücretsiz, internet Credıtwest’ten

Masa üstü bilgisayarlardan, tablet veya mobilden indirilebilen Creditwest Internet Bankacılığı hizmeti şubede yapılan birçok hizmet güvenli ve hızlı bir şekilde sunuyor. Son dönemde yaşanan Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için dijital kanalların kullanımını teşvik etmek amacıyla para transferleri için de herhangi bir ücret alınmıyor. Ayrıca tüm internet ve mobil uygulamalar kullanılırken internet ücretsiz olarak Creditwest Bank tarafından müşterilerine sağlanmaya devam ediyor.

Creditwest İnternet bankacılığı müşterilerine hızlı kredi başvurusu, Fatura Ödeme işlemleri (Elektirik, Su, Digiturk, Telefon), Cardplus kredi kartınız ile ilgili tüm işlemler(Kredi Kartı ekstre görüntüleme, ödeme, başka Cardplus kartı ödeme), Havale ve EFT işlemleri, avantajlı faiz oranlarıyla mevduat hesabı açma ve özel kur ile döviz işlemleri, Anında nakit avans, Bireysel ve Ticari müşterilere özel sayfa Creditwest müşterilerine özel olarak sunuluyor.

Günlük bankacılık işlemlerinin en pratik yolu west notifier

Creditwest Bank’ın West Notifier uygulaması hızlı, pratik ve günlük yapılan birçok bankacılık işlemini bir noktada birleştiren bir platformdur. West Notifier ile günlük olarak kullanılan fatura ödemeleri(elektrik, su, iletişim) tek dokunuşla ödenebilir, hesap bakiyeleri görüntülenebilir, vadeli hesapların vade günü geldiğinde bildirim alınıp yatırım yapılabilir.

Ayrıca hesaplararası hızlıca ve kolayca para transferi gerçekleştirebilir, Döviz Kur Alarmı sayesinde kur oranı belirleyerek döviz alış ve satış işlemi gerçekleşebilir. Ayrıca Creditwest Bank Noble ve West Card kredi kartları dönem içi ve geçmiş ekstreleri görüntüleyerek kredi kart borcu anında ödenebilir, Kredi kartının kayıp veya çalıntı durumunda hemen uygulama üzerinden bildirim yapılabilir, kredi kartı dondurabilir veya çalıntı durumunda iptali gerçekleştirilebilir.









