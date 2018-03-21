Creditwest Bank müşterileri sermaye piyasaları araçlarını kullanabiliyor

Creditwest Bank ile Oyak Yatırım’ın 2017 yılında gerçekleştirdiği anlaşma uyarınca Creditwest Bank müşterileri artık sermaye piyasası işlemleri yapabiliyor. OYAK yatırım yetkilileri tarafından Creditwest Bank Hazine Bölümü yönetici ve çalışanlarına, Creditwest Bank Şube müdürlerine ve tüm müşteri temsilcilerine geçtiğimiz hafta Acapulco Otel’de iki günlük Sermaye Piyasası Ürünleri Eğitimi düzenlendi.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı eğitimde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlev gören sermaye piyasası ürünleri ve sermaye piyasasının genel işleyişi anlatıldı.

Ayrıca sermaye piyasaları türev ürünleri hakkında da detaylı bilgi verildi.

İlgili eğitim Oyak Yatırım Menkul A.Ş/Vadeli işlemler Müdürü Deniz Kumcuoğlu ve Oyak Yatırım Menkul A.Ş/ Araştırma Müdür Yardımcısı Alper Erginol tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca Oyak Yatırım Genel Müdür Vekili Mansur Çelepkolu ve Sertan İpek iki kurum arasındaki bu anlaşma ile ilgili açılış konuşması gerçekleştirdi.

Creditwest Bank Müşterileri Hisse Senedi, Tahvil-Bono, Eurobond ve Yatırım Fonları Gibi Sermaye Piyasası İşlemlerini Gerçekleştirebiliyor

KKTC bankaları içinde kapsam bakımından bir ilk olan anlaşma uyarınca Creditwest Bank müşterileri menkul kıymet ürünleri alım satımı, tahvil-bono piyasasında işlemler, Eurobond ve yatırım fonları alım-satımı gibi sermaye piyasası işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Creditwest Bank müşterileri bu ürünlerin kullanımı dışında sermaye piyasaları yatırım ürünleri ile ilgili bilgi de alabiliyor.

Bu işlemlerle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen müşteriler Creditwest Bank’ın herhangi bir şubesine başvuruda bulunabilirler.

Oyak Yatırım’ın Türkiye piyasasındaki tecrübesi ve Creditwest Bank’ın KKTC’deki finansal öncülüğü ile geniş müşteri ağı sayesinde sermaye piyasasında yapılan anlık işlemler, KKTC bankacılık sektörü adına gelecek için oldukça önemli bir adım olarak görülmektedir.

SPK Lisanslı uzman kadrosu ile tüm menkul kıymet piyasalarında faaliyet gösteren OYAK YATIRIM, Ocak 2015 itibariyle SPK tarafından en kapsamlı faaliyet iznine sahip “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiş ilk aracı kuruluşlardan biridir.