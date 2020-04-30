“Covid-19’la mücadelemiz bitmedi”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler ve 4 Mayıs’tan itibaren başlayacak açılımlarla ilgili açıklamalarda bulundu, halka seslendi.

Dr. Pilli, mart ayı itibariyle Covid-19 salgınına karşı ciddi ve önemli önlemler alındığını, bugün sağlanan başarının ise öncelikle halkın sonra hükümetin başarısı olduğunu söyledi.

“Açılımlar olacaksa da henüz Covid-19’la mücadelemiz ve savaşımız bitmemiştir” diyen Bakan Pilli, önümüzdeki günlerin çok daha önemli olduğunu kaydetti. Pilli, mayıs ayı başı itibariyle, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanacağını ve kısmi açılmadan sonra ortaya çıkacak tablonun çok daha önemli olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına daha da fazla hız vererek devam edeceğini kaydeden Pilli, vatandaşlardan da tedbiri elden erken bırakmamalarını istedi. Bakan Pilli, toplum içerisinde gizli, asemptomatik vakalar olabileceğine bir kez daha dikkat çekerek, dünyada Coronavirüsün yok olmadığı sürece, aynı riskin Kuzey Kıbrıs için de geçerli olacağını belirtti.

Açılacak olan işletmelerle ilgili çalışmalara başladıklarını da kaydeden Pilli, hızlı bir şekilde testleri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ışığında çalışmaya devam edeceklerini de söylerken, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar Covid-19’la başarılı bir şekilde savaştık. Ülkemizdeki veriler bizlere panik yapmayın dese de rehavete kapılmamak zorundayız. Tedbirsizliğin virüsten daha tehlikeli olduğunu unutmayalım. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon kurallarını uygulamayı sürdürelim. Tedbirlere uyulmazsa bugüne kadar ki emeklerimizin tümü de boşa gidebilir. Eğer önlemler konusunda taviz vermezsek istediğimiz kesin başarıya ulaşabiliriz.

Bugün yakaladığımız başarı adım adım uygulanan tedbirler neticesinde yakalanmıştır. Erken tedbirlerle önemli bir aşama kaydettik. Vaka tespiti ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttük. Ancak yine de 10 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin bir başarı noktası değildir. Başarı tedbirlerini terk edemeyiz. Hastalık henüz bitmedi, bu nedenle mücadeleye devam etmeliyiz. Evet son günlerdeki veriler umut veriyor ancak bu kesin sonuç aldığımız anlamına gelmiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya sarılmalıyız. Salgın tehdidi tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfi harfine uymalıyız. Sağlık Bakanlığı olarak tüm kurumlarımızla, dünya ve Türkiye'deki en son gelişmeleri yakından izliyor ve kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Ancak en önemli olan her bireyin kendi karantinasını uygulaması ve önlemlerini almasıdır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum "