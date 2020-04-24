Covid – 19 testi negatif çıktı, tutuklu yargılanacak

Merkezi Cezaevinden Şubat 2018 tarihinde firar ederek Kıbrıs’ın güneyine kaçan zanlı Süleyman Yılkar, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cemil Ballıkara, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, yurtdışından geldiği için 14 günlük karantina ile 7 günlük ek sürenin dolduğunu ayrıca covid 19 testinin negatif çıktığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının 72 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Neler yaşandı

Polisin ifadesine göre, Süleyman Yılkar, 7 Şubat 2018 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Lefkoşa'da Merkezi Cezaevinden firar etmişti. Yılkar cezaevinin dış avlusunu çevreleyen yaklaşık 2 metrelik tellerden atlayıp kaçmış akabinde Kıbrıs’ın güneyine kaçmıştı.. Güneyde de suç işleyen Yılkar, hapis cezası almış, cezaevinden çıktıktan sonra 2 Nisan tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek teslim olmuştu.