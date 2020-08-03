Covid-19 aşısı insanlar üzerinde test ediliyor

ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson, potansiyel koronavirüs aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.

Euronews sitesinde yer alan habere göre şirket, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ABD ve Belçika'da start verdi.

18-55 yaş ile 65 ve üzeri yaşlardaki 1000'den fazla sağlıklı gönüllünün katılması planlanan deneme, aşı adayının güvenli olup olmadığı, muhtemel yan etkileri ve bağışıklık oluşturmadaki başarısını sınamayı amaçlıyor.

Primatlar üzerindeki denemelerde olumlu sonuçlar alındı

Aşı adayının, klinik öncesi değerlendirme safhasında primatlar üzerinde yapılan testlerde, deney hayvanlarında Covid-19'u etkisiz kılan antikorları üretmede ve solunum yolu enfeksiyonunu engellemede başarılı olduğu kaydedildi.

Boston kentindeki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen testlerde, tek doz aşı uygulanan ve ardından virüse maruz bırakılan 6 primattan hiçbirinin ciğerlerinde enfeksiyon ortaya çıkmadığı, yalnızca 1 primatta burun ve geniz bölgedesinde sınırlı enfeksiyona rastlandığı belirtildi.

Şirket, ABD ve Belçika'daki klinik denemenin ardından Hollanda, İspanya ve Almanya'da ikinci aşama denemeler yürütmeyi, Japonya'da ise yeni bir birinci aşama denemeye başlamayı planlıyor.

Johnson&Johnson, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşı üretmek üzere imalat hazırlıkları yapıyor.