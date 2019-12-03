Çöplükte yangın çıktı, bölge duman altında kaldı

Geçitkale’de bulunan çöplük bu akşam kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Geçitkale Belediyesi uyarı yaptı

Geçitkale Belediyesi sosyal medyadan yaptığı uyarıda, dumana karşı hassas olan kişilerin dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. Açıklamada “Dumana karşı hassas olan, akciğer ve solunum yolları rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerine yer verildi.