Çocuklar okul yaktı
Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.
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Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 10 çocuğun, Pazartesi akşamı Lakadamya’da bulunan ilkokulu kundakladığı bildirildi.
Alithia gazetesi, okulun çok amaçlı salonunun kundaklandığını ve çıkan yangında, salonun kullanılamaz hale geldiğini yazdı.
Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Etiketler : YANGIN, KUNDAKLAMA
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