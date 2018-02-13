Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, temel amacının ΕΝİ’ye ait SAIPEM 12000 sondaj platformunun yoluna devam ederek “Supya” bölgesindeki sondaj çalışmalarına başlaması olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Christodoulides, Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamalarda "Türkiye kışkırtması" olarak kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

"Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi"nde yer alan gelişmeleri ve sondaj araştırmaları için İtalyan şirketine ait araştırma platformunun 3'üncü parsele ulaşmasının engellenmesi konusunu değerlendirmesi istenilen Christodoulides, sonuçların etkilenmemesi için Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından yapılan çabalara değinmek istemedi.

Sözcü sadece “temel amaç araştırma gemisinin hedefine ulaşması ve sondaj çalışmalarına başlamasıdır” yanıtını verdi.