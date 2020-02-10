CHP: Akıncı'nın açıklamaları vahim ve talihsiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerine ilişkin soru üzerine, "Bugün bu ülkede Kıbrıs duruşundaki duruşu en net parti CHP'dir. Çok açık ifade ediyorum; 1974'te biz neredeysek, bugün de oradayız.

KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir. Hele konuşmasının içinde yersiz bir biçimde Sayın Tayfur Sökmen'in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir" dedi.