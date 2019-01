Chamada Club’ta Hande Yener coşkusu

Chamada Club’ta önceki gün sahne alan Hande Yener, kendisini dinlemeye gelen davetlileri coşturdu. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan ve sanat hayatında 19 yılı geride bırakan başarılı sanatçıya Chamada Club dev bir pasta yaptırdı. Sahneye çıkarılan pastaya sanatçı çok mutlu oldu. Bugüne kadar yaptığı albümleri, kendisi, Çağın Kulaçoğlu’nun modellemesi ve Chamada Club’ın sembolize edildiği pastaya hayranları tarafından büyük ilgi gösterildi.

“2019 da yeni single olacak”

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, geçtiğimiz günlerde doğum gününün kutlanması üzerine, “Evet bitmeyen bir doğum günü 18. yaşımı kutladım” diyerek basın mensupları ile şakalaştı. Sanat hayatında 19 yılı geride bıraktığını söyleyen Yener, “yeni başlıyorum bakalım nasıl olacak” dedi. Yener, “Ajda Pekkan'i gördüğüm sürece uzatırım çünkü Pekkan, kariyerine harika devam ediyor. O çok büyük motivasyon benim için de bu iş gider bence 70-80 sene biz de arkasından gideriz inşallah dedi. 2019 da yeni single olacak, şu anda iki tane bomba gibi şarkı, iki tane de klip var. Yaza da çok büyük sürprizim var onu da şimdiden söyleyeyim.” dedi. Evlilik sorusuna Yener, işte yine oraya geldik diyerek ben evlenene kadar soracaksınız bu soruyu bu işler kısmet şu an Cem'in de işleri var benim de” diyerek evlilik sorularını geçiştirdi. Nikah şahidiniz Demet Akalın, olacakmış sorusuna Yener, 'kısmet, olabilir neden olmasın şu an da kankam dm den kalp atıyoruz birbirimize.” dedi. İlerleyen zamanlarda birlikte bir proje olur mu sorusuna ise “Her an her şey olabilir. Uzun süre bizi tartışırken gören insanlar ve sizler de bizi yan yana görmek istiyorsunuz. Belki bir düet belki de bir reklam filmi olur. Bakalım biz yan yana gelince nasıl diyaloglar olacak. Hep birlikte göreceğiz.” dedi.