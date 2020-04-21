“Cezaevinden 1 ayda 180 kişi tahliye edildi”

YENİDÜZEN

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars son bir ay içerisinde Merkezi cezaevinden 180 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Baybars, tahliyelerle cezaevindeki kapasitenin ‘daha insani’ hale getirilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, mahkemelerin sadece ‘ağır ceza’ davalarıyla ilgilendiğini ve yeni mahkum olmamasıyla birlikte, tahliyelerin yapılmasıyla cezaevindeki sayının 680’den 504’e düştüğünü ifade etti.

Baybars, “Şartlı tahliye sonrası 37 kişi, mazbatadan cezaevinde olan 4 kişinin, borçların ertelenmesiyle tahliye edildi. Normal tahliye süresi dolan, mahkum olmayıp tutuklu yargılanan kişiler de bırakıldı. Bunun yanı sıra, teminat değişikliği başvurusuyla serbest kalan kişiler de var, bu başvurular mahkemeye yapılıyor ve kararı mahkeme veriyor. Bu şekilde 180 kişi tahliye edilmiş oldu” şeklinde açıkladı.