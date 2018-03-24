Çevreye anlamlı katkı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği işbirliğiyle Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında başkent Lefkoşa’da fidan dikimi yapıldı.

LTB’ye ait olan Kermiya bölgesindeki alanda dün 50 adet zeytin, harup ve fıstık çamı fidanı dikimi yapılırken etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı,LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Kurumlar, yerel yönetimler ile sivil toplumun birlikte gerçekleştirdiği ve çevre faaliyetlerine örnek oluşturan ağaçlandırma etkinliğine Lefkoşa bölgesinden bazı liseler de dahil edilerek çevre bilinci konusunda gençlerin farkındalığının arttırılması da katkı yapıldı.

Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastahanesi karşısındaki alanda yetkililer ve öğrenciler Temiz Düşün Projesi kapsamında hep birlikte fidan dikerken daha yeşil bir Lefkoşa için de güzel bir adım atılmış oldu.

Biyologlar Derneği Başkanı Niyazi Türkseven yapılan faaliyetle yeşilden yana,çevreden yana taraf olduklarını bir kez daha gösterdiklerini söyleyerek 50-100 fidan bile olsa ağaç dikme sevgisini gençlerle birlikte tadacaklarını kaydetti. Herkese güzel işbirliği için teşekkür eden Türkseven bu etkinliklerin devamını diledi.

Başkan Harmancı: “Fidanlar hem bugünümüz hem de geleceğimiz için”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı bir kez daha Temiz Düşün Projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı ile işbirliği yapmaktan ve 4 yılda Biyologlar Derneği ile çok iyi bir işbirliği geliştirmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyerek ciddi bir bilinç yaratılmaya başlandığını ve bunun meyvelerini toplayan başlanan zamana geldiklerini vurguladı. Harmancı, “Yerel yöneticiler olarak bizler kişi başına düşen ağaç ve yeşil sayısını arttırmakla mükellefiz. Geleceğe bırakacağımız bir mirasın peşinde koşuyoruz. Doğayı dengeye oturtmak için her geçen gün daha da sanayileşen, egzoz gazının insanın ciğerlerini parçaladığı şehirlerde daha geniş yeşil alanlar, daha geniş bir çevre yaratmayı aynı hızla sürdüreceğiz. Bizler hem akıllı hem de doğadostu şehirler kapsamında sorumlulukla hareket etmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı da ilk günden Temiz Düşün kapsamında bizlere destek oluyor hem de daha geniş ittifaklar kurmamıza vesile oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Sanayi kavşağında bu proje kapsamında yukardan bakıldığında piyano şeklinde olan ve sevgili Kamuran Aziz’e anısına şehir mobilyasından oluşan çok önemli bir düzenleme yaptık. Nisan ayında tamamlanıyor. Bu çalışmalarda ve bugün bizlerle olan ve geleceğimiz olan sevgili gençlere de çok teşekkür ederim.



Meral Akıncı: “Temiz düşünelim, temiz davranalım”



Meral Akıncı ise başta gençler olmak üzere herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasını temiz düşünmekle ancak daha güzel şeyler yapabileceklerini ve ülkeye sahip çıkmanın en önemli şartlarından birinin onu korumak olduğunu dile getirerek sürdürdü. Akıncı şöyle devam etti: “Biz ülkemizi seviyoruz, değer veriyoruz. O zaman hem çevreyi korumayı hem yeşil alanları arttırmayı hem de bunların sürdürülebilirliğini sağlayarak yol almamız gerekiyor. Gençlere yeşil alanlar, sağlıklı alanlar yaratmak ve bunu geleceğe aktarmak bizlerin görev ve sorumluluğudur. Gençleri de bu yeşillendirme çalışmasında gördükçe daha da mutlu oluyoruz. Bu işbirlikleri devam ettikçe ülkemize gerekli özsevgimizi ve özsaygımızı vereceğiz. Temiz düşünelim, ve temiz davranalım”