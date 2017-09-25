Çetin “KAYA” gibi: 3-0

Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından GAÜ Çetinkaya, 10 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanan Ozanköy’ü konuk etti. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan GAÜ Çetinkaya rakibini evine eli boş gönderirken, oynanan yedi karşılaşma sonunda liderlik koltuğuna oturan taraf oldu.

Yabancı oyuncular dikkat çekti

GAÜ Çetinkaya’da en dikkat çeken unsur üç yabancı oyuncunun da golle tanışması oldu. Sarı kırmızılıların golleri yabancı oyuncular Herman, Eko ve Faye’den geldi.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Şakir Azizoğlu*, Necmi Bulut***

GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk Yılmaz**, Ümitcan Babahan*, Hüseyin Kayalılar** (Dk.84 Tunç Özgürgün), Serhan Önet***, Serkan Önet**, Sercan Demirman***, Faye Baptiste ***, Eko Barine*** (Dk.66 Muammer Tip),Herman Kavau***, Erdinç Börekçi** (Dk.78 Samet Akrep), İbrahim Çıdamlı***,

OZANKÖY: Mehmet Emin İlter*, Saydam Soy*, Mehmet Gül*, Nedim Biçen*, Hüseyin Çakmak*, Galus Naımke*, Fikret Yağcıoğlu*(Dk.66 Berk Şen*), Hasan Yanaroğlu* (Dk. 50 Bekir Yıldız*), Serhan Aydınel*(Dk.85 Ali Kopca), Sede Marc Dion*, Sede Junior Dion*

GOLLER: Dk.29 Eko Barine, Dk.65 Faye Babtiste, Dk.75 Herman Kavao (Çetinkaya)