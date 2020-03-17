Çembere giremedi, 3 yayaya çarptı

Güzelyurt Lefke anayolu üzerinde dün akşam meydan gelen kazada 29 yaşındaki Fırat Atilla, kullanımındaki araçla 3 yayaya çarptı.

Polisten alınan bilgiye göre, dün akşam saat 21.15 sıralarında ND 843 plakalı salon araçla Lefke’ye doğru giden Atilla, Güneşköy çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek o sırada refüj içerisinde duran ve yolu geçmeye çalışan Elif Nur Bozdağ (K-22), Elif Çubukçu (K-24) ve Hasan Asova Türet (E-25)’e çarptı.

3 yayaya çarptıktan sonra yolun solundan çıkıp bordür taşlarına çarpan araç, narenciye bahçesi içerisinde bulunan ağaçlara çarpıp durabildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve yayalar kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahade altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.